Итоги самого голосования едва ли стали сюрпризом. Каждый из руководителей команд назвал свою десятку тех, кто ему больше всего понравился в сезоне-2020 года, потом за каждую позицию в этом рейтинге были начислены очки по той же схеме, что на финише Гран При – и сильнейшим стал Льюис Хэмилтон.

Однако куда интереснее, что Ferrari не стала участвовать в опросе. Ф1 привела полный список тех, кто составил свой рейтинг – там есть руководитель девяти команд, но нет ни Маттиа Бинотто, ни кого-то из его коллег по Скудерии.

Можно только догадываться, почему в Ferrari приняли такое решение, но наверняка оно напрямую связано со слабой формой команды в чемпионате – шестое место в Кубке конструкторов стало худшим результатом Скудерии с 1980 года.

При этом гонщик команды Шарль Леклер занял по итогам голосования третью строчку – соперники отметили, каких результатов монегаск добивался за рулем слабой машины.

Также стоит отметить шестую строчку Джорджа Расселла и только девятую Валттери Боттаса.

Даниил Квят в десятку рейтинга не попал.

Лучшие пилоты Ф1 в 2020 году. Мнение боссов команд