Формула 1 попросила боссов команд выбрать лучшего гонщика. Согласились девять
По итогам завершившегося сезона пресс-служба Ф1 провела традиционный опрос. Но что-то пошло не так
Итоги самого голосования едва ли стали сюрпризом. Каждый из руководителей команд назвал свою десятку тех, кто ему больше всего понравился в сезоне-2020 года, потом за каждую позицию в этом рейтинге были начислены очки по той же схеме, что на финише Гран При – и сильнейшим стал Льюис Хэмилтон.
Однако куда интереснее, что Ferrari не стала участвовать в опросе. Ф1 привела полный список тех, кто составил свой рейтинг – там есть руководитель девяти команд, но нет ни Маттиа Бинотто, ни кого-то из его коллег по Скудерии.
Можно только догадываться, почему в Ferrari приняли такое решение, но наверняка оно напрямую связано со слабой формой команды в чемпионате – шестое место в Кубке конструкторов стало худшим результатом Скудерии с 1980 года.
При этом гонщик команды Шарль Леклер занял по итогам голосования третью строчку – соперники отметили, каких результатов монегаск добивался за рулем слабой машины.
Также стоит отметить шестую строчку Джорджа Расселла и только девятую Валттери Боттаса.
Даниил Квят в десятку рейтинга не попал.
Читайте также:
Лучшие пилоты Ф1 в 2020 году. Мнение боссов команд
|Поз.
|Гонщик
|Баллы
|Место по итогам сезона
|1.
|Льюис Хэмилтон
|171
|1
|2.
|Макс Ферстаппен
|156
|3
|3.
|Шарль Леклер
|132
|8
|4.
|Даниэль Риккардо
|95
|5
|5.
|Серхио Перес
|82
|4
|6.
|Джордж Расселл
|75
|18
|7.
|Ландо Норрис
|45
|9
|8.
|Карлос Сайнс
|37
|6
|=9.
|Валттери Боттас
|27
|2
|=9.
|Пьер Гасли
|27
|10
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский