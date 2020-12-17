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Формула 1 / Новость

Формула 1 попросила боссов команд выбрать лучшего гонщика. Согласились девять

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Формула 1 попросила боссов команд выбрать лучшего гонщика. Согласились девять
Автор:
, Ответственный редактор

По итогам завершившегося сезона пресс-служба Ф1 провела традиционный опрос. Но что-то пошло не так

Итоги самого голосования едва ли стали сюрпризом. Каждый из руководителей команд назвал свою десятку тех, кто ему больше всего понравился в сезоне-2020 года, потом за каждую позицию в этом рейтинге были начислены очки по той же схеме, что на финише Гран При – и сильнейшим стал Льюис Хэмилтон. 

Однако куда интереснее, что Ferrari не стала участвовать в опросе. Ф1 привела полный список тех, кто составил свой рейтинг – там есть руководитель девяти команд, но нет ни Маттиа Бинотто, ни кого-то из его коллег по Скудерии. 

Можно только догадываться, почему в Ferrari приняли такое решение, но наверняка оно напрямую связано со слабой формой команды в чемпионате – шестое место в Кубке конструкторов стало худшим результатом Скудерии с 1980 года. 

При этом гонщик команды Шарль Леклер занял по итогам голосования третью строчку – соперники отметили, каких результатов монегаск добивался за рулем слабой машины. 

Также стоит отметить шестую строчку Джорджа Расселла и только девятую Валттери Боттаса. 

Даниил Квят в десятку рейтинга не попал.

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Поз. Гонщик Баллы Место по итогам сезона
1. United Kingdom Льюис Хэмилтон 171 1
2. Netherlands Макс Ферстаппен 156 3
3. Monaco Шарль Леклер 132 8
4. Australia Даниэль Риккардо 95 5
5. Mexico Серхио Перес 82 4
6. United Kingdom Джордж Расселл 75 18
7. United Kingdom Ландо Норрис 45 9
8. Spain Карлос Сайнс 37 6
=9. Finland Валттери Боттас 27 2
=9. France Пьер Гасли 27 10

 

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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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