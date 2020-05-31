Формула 1 задумалась о смене формата Гран При. Руководство чемпионата из Liberty Media предложило участникам проводить короткие 30-минутные гонки по субботам. Такие мини-заезды должны заменить квалификацию.

По замыслу Liberty Media, стартовая решетка в этих 30-минутных гонках должна быть перевернутым положением в общем зачете. Это значит, что лидер чемпионата будет стартовать с последнего места, а поул достанется тому, кто идет на 20-й строчке в генеральной классификации.

По результатам такого мини-заезда гонщики не будут получать очки. Вместо этого Формула 1 использует результаты субботней гонки для того, чтобы сформировать стартовую решетку для воскресного Гран При.

Опробовать новый формат Формула 1 хочет этим летом. В июле в чемпионате пройдут две гонки в Австрии, а в августе намечены два Гран При в Великобритании. Впервые в истории Формулы 1 два этапа подряд будут проходить на одной и той же трассе: сначала в Шпильберге, потом в Сильверстоуне.

Чтобы как-то разнообразить ход борьбы на этих автодромах и не превращать сдвоенные гонки на «Ред Булл Ринге» в копии другу друга, Liberty Media предложила использовать новый формат только на одном из этих Гран При. Это значит, что в первой гонке в Австрии участников ждет привычная квалификация с тремя сегментами на вылет, а во второй гонке пилотам предстоит проехать субботнюю мини-гонку. Тот же метод планируется использовать в Великобритании.

FIA поддержала эту идею, однако для внедрения новой концепции этого недостаточно. Поскольку Liberty Media хочет опробовать 30-минутный заезд с перевернутой решеткой прямо в 2020 году, процедура поправок в регламент становится более сложной. Для ратификации такого решения необходима единогласная поддержка всех 10 команд Формулы 1.

Против предложения выступили действующие чемпионы из Mercedes AMG. На текущий момент это остается неформальной позицией коллектива из Брэкли: официальное электронное голосование по вопросу субботних мини-гонок состоится на следующей неделе. В теории к этому моменту Mercedes еще может передумать.

Liberty Media рассказала командам о своей идее в пятницу. Ferrari сразу поддержала эту идею; часть команд не стала высказывать свое мнение, взяв паузу на обдумывание. В субботу, 30 мая, команды получили письмо с подробным изложением сути нового формата.

Ранее FIA ввела правило, благодаря которому критичные правила для Формулы 1 теперь можно принимать простым большинством голосов, а не единогласным одобрением, как прежде. По информации Motorsport.com, в текущей ситуации это правило неприменимо, так как речь не идет о срочных изменениях, которые не могут ждать. Чтобы добиться появления мини-гонок с перевернутой решеткой, Liberty и FIA предстоит заручиться 10 голосами команд из 10.