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Формула 1 Новости

Формула 1 попробует привлечь американских пилотов

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По словам главы спорта Стефано Доменикали, сейчас идет поиск гонщиков из США, которые могли бы дебютировать в чемпионате, хотя и не в ближайшие два-три года

Формула 1 попробует привлечь американских пилотов

После долгих попыток Liberty Media окончательно удалось воплотить в жизнь план Гран При Майами – первая гонка на трассе по парковкам стадиона пройдет уже в 2022 году.

В интервью для аналитиков Wall Street руководитель Ф1 Стефано Доменикали подтвердил, что для расширения популярности спорта в Штатах очень важно иметь в пелотоне гонщика-американца.  

Последним был Алекс Росси, который в 2015-м гонялся за Manor Marussia.

«Если говорить о Майами и американских пилотах, то это очень важно, – сказал Доменикали. – У меня нет сомнений в этом. Сейчас мы работаем с командами, пытаясь понять. какие есть возможности в краткосрочной перспективе. 

Реализовать эту задумку вполне возможно. Будучи прагматиком и реалистом. я понимаю, что сделать это в ближайшие два-три года не выйдет. Но после этого – вполне. Я знаю, что команды тоже ищут хороших пилотов, и если такие появятся, это станет очень важным фактором для американских болельщиков. 

Когда есть свой парень, зрители всегда поддерживают его, хотят видеть. Потому мы надеемся уже скоро, очень скоро увидеть, как американцы сражаются с соперниками в Ф1».

За всю историю чемпионата мира на старт выходили 156 американских гонщиков, но большая их часть – участники «500 миль Индианаполиса», которая формально входила в календарь Ф1 с 1950 по 1960 годы. Фил Хилл и Марио Андретти принесли США по одному чемпионскому титулу, пятеро американцев добивались побед в Гран При – последняя из них датируется 1978 годом. 

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Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере

Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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