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Формула 1 / Аналитика

Формула 1 получила $1,5 млрд от владельцев

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Формула 1 получила $1,5 млрд от владельцев
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24 апр. 2020 г., 04:00

Владельцы чемпионата мира из Liberty Media выделили гоночной серии полтора миллиарда долларов. Эти деньги потратят на поглощение других компаний

На счет Формулы 1 перевели $1,5 млрд. Это стало результатом сложной реструктуризации активов внутри Liberty Media – компании, которой принадлежит чемпионат мира.

Глава Liberty Грег Маффей заявил, что полученные деньги гоночная серия потратит на приобретение активов, связанных с организацией мероприятий. Какие именно компании купит Формула 1, менеджер не уточнил.

Как Формула 1 потеряла концертный бизнес 

«Мы изучили множество возможностей обеспечить Формуле 1 нарастающую ликвидность, – заявил Маффей во время конференц-звонка с инвесторами и аналитиками. – Мы рассматривали возможность продать долю чемпионата и привлечь деньги иными способами. В итоге мы выбрали наиболее эффективный способ».

Половину из $1,5 млрд Формула 1 получила в виде займа от других компаний, входящих в состав Liberty Media. Вторая половина стала компенсацией за отчуждение Live Nation. Это бизнес, специализирующийся на организации концертов, фестивалей и других многолюдных мероприятий.

До настоящего момента Live Nation наряду с Формулой 1 входила в состав FWON. Именно эта бизнес-единица оказалась наиболее уязвимой к карантину из-за коронавируса среди всех активов Liberty Media. Чтобы не рисковать жизнеспособностью FWON, Маффей решил распределить риски между подразделениями более равномерно.

Live Nation присоединили к радиосети SiriusXM. Общая стоимость отчужденного имущества FWON оказалась равна $2,8 млрд. Из этой суммы $1,3 млрд составляет долг. Именно получившейся разницей в $1,5 млрд владельцы Формулы 1 докапитализировали чемпионат мира.

Дополнительной причиной для разделения Live Nation и Формулы 1 оказалась разная специфика бизнеса двух этих компаний. Инвесторы, которые интересовались акциями FWON, часто приводило в замешательство сосуществование концертного бизнеса и гоночной серии в рамках одной компании. Расщепление двух этих направлений позволит сделать FWON более понятной и привлекательной для инвесторов.

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Впереди слияния и поглощения

Получение $1,5 млрд свободных денег открывает перед Формулой 1 возможность совершить стратегические покупки. В этом признался сам Грег Маффей. Менеджер не стал называть, какие именно компании рассматривает Liberty Media, но все же раскрыл несколько деталей.

«Я совершенно точно не буду обсуждать конкретные объекты для возможного поглощения, – заявил Маффей. – Но существуют массовые мероприятия, особенно в сфере автоспорта, которые могли бы бы быть привлекательными. Также существуют массовые мероприятия в других видах спорта. Они могли бы обеспечить эффект синергии [при присоединении к Формуле 1].

Я уверен, что у множества компаний нет той свободы действий, как у нас. Я говорю как о силе бизнеса в целом, так и о сильном балансовом счете FWON. Мы будем действовать осмысленно и осмотрительно. У нас есть грандиозный актив в лице Формулы 1 и мы собираемся размывать его. Мы очень тщательно подумаем, что именно присоединить к бизнесу Формулы 1 для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами нашего положения».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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