Формула 1 покажет Гран При Мексики на Twitch

Формула 1 объявила, что Гран При Мексики покажут в полном объеме бесплатно и в прямом эфире. Трансляции будут доступны для пользователей из Германии, Люксембурга, Швейцарии, Дании, Норвегии и Швеции на twitch.tv и в мобильном приложении платформы.

В трансляции будут использоваться игровые элементы. Всем зрителям по ходу Гран При будут предлагать делать прогнозы того, что произойдет в следующие десять минут. Имена тех, чьи прогнозы окажутся наиболее точными, покажут в трансляции.

Кроме того, к ведению эфиров будут привлечены популярные стримеры. В Германии, Швейцарии и Люксембурге одним из ведущих трансляции станет немецкий геймер PietSmiet, на чей канал подписаны около 460 тысяч пользователей.