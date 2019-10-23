Формула 1 покажет Гран При Мексики на Twitch
Все сессии уик-энда в Мехико будут показаны в прямом эфире на стриминговом сервисе Twitch, который специализируется на видеоиграх. Но не в России.
Формула 1 объявила, что Гран При Мексики покажут в полном объеме бесплатно и в прямом эфире. Трансляции будут доступны для пользователей из Германии, Люксембурга, Швейцарии, Дании, Норвегии и Швеции на twitch.tv и в мобильном приложении платформы.
В трансляции будут использоваться игровые элементы. Всем зрителям по ходу Гран При будут предлагать делать прогнозы того, что произойдет в следующие десять минут. Имена тех, чьи прогнозы окажутся наиболее точными, покажут в трансляции.
Кроме того, к ведению эфиров будут привлечены популярные стримеры. В Германии, Швейцарии и Люксембурге одним из ведущих трансляции станет немецкий геймер PietSmiet, на чей канал подписаны около 460 тысяч пользователей.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Автор
|Денис Буденков
Формула 1 покажет Гран При Мексики на Twitch
База данных
|Сессия
|Дата
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Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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04:00
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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08:00
17:00
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|Третья тренировка
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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05:00
14:00
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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08:00
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|Гонка
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вс 1 дек.
вс 1 дек.
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08:10
17:10
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