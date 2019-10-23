Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Формула 1 покажет Гран При Мексики на Twitch

Поделились
Комментарии
Формула 1 покажет Гран При Мексики на Twitch
Автор:
23 окт. 2019 г., 12:23

Все сессии уик-энда в Мехико будут показаны в прямом эфире на стриминговом сервисе Twitch, который специализируется на видеоиграх. Но не в России.

Формула 1 объявила, что Гран При Мексики покажут в полном объеме бесплатно и в прямом эфире. Трансляции будут доступны для пользователей из Германии, Люксембурга, Швейцарии, Дании, Норвегии и Швеции на twitch.tv и в мобильном приложении платформы.

В трансляции будут использоваться игровые элементы. Всем зрителям по ходу Гран При будут предлагать делать прогнозы того, что произойдет в следующие десять минут. Имена тех, чьи прогнозы окажутся наиболее точными, покажут в трансляции. 

Кроме того, к ведению эфиров будут привлечены популярные стримеры. В Германии, Швейцарии и Люксембурге одним из ведущих трансляции станет немецкий геймер PietSmiet, на чей канал подписаны около 460 тысяч пользователей.

Следующая новость
Алонсо раскритиковал Хэмилтона за призывы беречь природу

Предыдущая новость

Алонсо раскритиковал Хэмилтона за призывы беречь природу

Следующая новость

Элбон собрался съехать от родителей

Элбон собрался съехать от родителей
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.