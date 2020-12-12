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Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята

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Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята
Автор:
, Ответственный редактор

Пресс-служба Ф1 опубликовала предварительный список участников будущего чемпионата. Сенсаций в нем нет, но кое-что интересное нашлось

В документе содержатся 18 имен пилотов – хотя на настоящий момент официально подтверждены только 17 контрактов, у организаторов чемпионата, по всей видимости, нет оснований сомневаться, что за Mercedes продолжит выступать Льюис Хэмилтон. 

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У RedBull и AlphaTauri в таблице указано по одному гонщику, тогда как имя второго обещают объявить дополнительно. Это сохраняют интригу в противовстоянии Алекса Элбона с Серхио Пересом в «старшей» команде и дает робкую надежду поклонникам Даниила Квята в «младшей».

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Также подтверждены номера, выбранные новичками будущего сезона – 9 у Никиты Мазепина и 47 у его парнтнера по Haas Мика Шумахера. 

В графе «компания-заявитель» можно отыскать подзабытое уже имя Sauber и убедиться, что новые хозяева Williams сдержали слово хранить историческое наследие и продолжают использовать имя сэра Фрэнка. Любопытно, что Aston Mertin по-прежнему заявлена от имени Racing Point.

В следующем столбце указаны официальные названия команд. Там примечательно сохранение ряда титульных спонсоров из 2020 года: это польская Orlen у Alfa Romeo, BWT у Aston Martin (официального объявления о продолжении сотрудничества еще не было) и Mission Winnow у Ferrari.

Последняя, как известно, связана с табачным брендом Phillip Morris, потому команда вынуждена убирать ее на некоторых этапах.

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У AlphaTauri – единственной из всех – в официальное название команды входит поставщик моторов Honda.

Также список подтверждает смену названия Renault на Alpine, однако двигатели при этом сохранят прежнюю марку. 

Предварительный список участников Ф1 в сезоне 2021 года

№ машины Гонщик Компания-заявитель Команда Название шасси Мотор
7 Finland Кими Райкконен Sauber Motorsport AG Alfa Romeo Racing ORLEN Alfa Romeo Racing Ferrari
99 Italy Антонио Джовинацци Sauber Motorsport AG Alfa Romeo Racing ORLEN Alfa Romeo Racing Ferrari
14 Spain Фернандо Алонсо Renault Sport Racing Limited Alpine F1 Team Alpine Renault
31 France Эстебан Окон Renault Sport Racing Limited  Alpine F1 Team Alpine Renault
5 Germany Себастьян Феттель Racing Point UK Limited Aston Martin BWT F1 Team Team Aston Martin Mercedes
18 Canada Лэнс Стролл Racing Point UK Limited Aston Martin BWT F1 Team Team Aston Martin Mercedes
9 Russian Federation Никита Мазепин Haas Formula LLC Haas F1 Team Haas Ferrari
47 Germany Мик Шумахер Haas Formula LLC Haas F1 Team Haas Ferrari
3 Australia Даниэль Риккардо McLaren Racing Limited McLaren F1 Team McLaren Mercedes
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Racing Limited McLaren F1 Team McLaren Mercedes
44 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes-Benz Grand Prix Limited Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes Mercedes
77 Finland Валттери Боттас Mercedes-Benz Grand Prix Limited Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes Mercedes
33 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Racing Limited Red Bull Racing Red Bull Honda
? ? Red Bull Racing Limited Red Bull Racing Red Bull Honda
10 France Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri Scuderia AlphaTauri Honda AlphaTauri Honda
? ? Scuderia AlphaTauri Scuderia AlphaTauri Honda AlphaTauri Honda
16 Monaco Шарль Леклер Ferrari Spa Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari Ferrari
55 Spain Карлос Сайнс Ferrari Spa Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari Ferrari
63 United Kingdom Джордж Расселл Williams Grand Prix Engineering Limited Williams Racing Williams Mercedes
6 Canada Николя Латифи Williams Grand Prix Engineering Limited Williams Racing Williams Mercedes
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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