В документе содержатся 18 имен пилотов – хотя на настоящий момент официально подтверждены только 17 контрактов, у организаторов чемпионата, по всей видимости, нет оснований сомневаться, что за Mercedes продолжит выступать Льюис Хэмилтон.

У RedBull и AlphaTauri в таблице указано по одному гонщику, тогда как имя второго обещают объявить дополнительно. Это сохраняют интригу в противовстоянии Алекса Элбона с Серхио Пересом в «старшей» команде и дает робкую надежду поклонникам Даниила Квята в «младшей».

Также подтверждены номера, выбранные новичками будущего сезона – 9 у Никиты Мазепина и 47 у его парнтнера по Haas Мика Шумахера.

В графе «компания-заявитель» можно отыскать подзабытое уже имя Sauber и убедиться, что новые хозяева Williams сдержали слово хранить историческое наследие и продолжают использовать имя сэра Фрэнка. Любопытно, что Aston Mertin по-прежнему заявлена от имени Racing Point.

В следующем столбце указаны официальные названия команд. Там примечательно сохранение ряда титульных спонсоров из 2020 года: это польская Orlen у Alfa Romeo, BWT у Aston Martin (официального объявления о продолжении сотрудничества еще не было) и Mission Winnow у Ferrari.

Последняя, как известно, связана с табачным брендом Phillip Morris, потому команда вынуждена убирать ее на некоторых этапах.

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У AlphaTauri – единственной из всех – в официальное название команды входит поставщик моторов Honda.

Также список подтверждает смену названия Renault на Alpine, однако двигатели при этом сохранят прежнюю марку.

Предварительный список участников Ф1 в сезоне 2021 года