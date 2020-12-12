Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята
Пресс-служба Ф1 опубликовала предварительный список участников будущего чемпионата. Сенсаций в нем нет, но кое-что интересное нашлось
В документе содержатся 18 имен пилотов – хотя на настоящий момент официально подтверждены только 17 контрактов, у организаторов чемпионата, по всей видимости, нет оснований сомневаться, что за Mercedes продолжит выступать Льюис Хэмилтон.
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У RedBull и AlphaTauri в таблице указано по одному гонщику, тогда как имя второго обещают объявить дополнительно. Это сохраняют интригу в противовстоянии Алекса Элбона с Серхио Пересом в «старшей» команде и дает робкую надежду поклонникам Даниила Квята в «младшей».
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Также подтверждены номера, выбранные новичками будущего сезона – 9 у Никиты Мазепина и 47 у его парнтнера по Haas Мика Шумахера.
В графе «компания-заявитель» можно отыскать подзабытое уже имя Sauber и убедиться, что новые хозяева Williams сдержали слово хранить историческое наследие и продолжают использовать имя сэра Фрэнка. Любопытно, что Aston Mertin по-прежнему заявлена от имени Racing Point.
В следующем столбце указаны официальные названия команд. Там примечательно сохранение ряда титульных спонсоров из 2020 года: это польская Orlen у Alfa Romeo, BWT у Aston Martin (официального объявления о продолжении сотрудничества еще не было) и Mission Winnow у Ferrari.
Последняя, как известно, связана с табачным брендом Phillip Morris, потому команда вынуждена убирать ее на некоторых этапах.
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У AlphaTauri – единственной из всех – в официальное название команды входит поставщик моторов Honda.
Также список подтверждает смену названия Renault на Alpine, однако двигатели при этом сохранят прежнюю марку.
Предварительный список участников Ф1 в сезоне 2021 года
|№ машины
|Гонщик
|Компания-заявитель
|Команда
|Название шасси
|Мотор
|7
|Кими Райкконен
|Sauber Motorsport AG
|Alfa Romeo Racing ORLEN
|Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|99
|Антонио Джовинацци
|Sauber Motorsport AG
|Alfa Romeo Racing ORLEN
|Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|14
|Фернандо Алонсо
|Renault Sport Racing Limited
|Alpine F1 Team
|Alpine
|Renault
|31
|Эстебан Окон
|Renault Sport Racing Limited
|Alpine F1 Team
|Alpine
|Renault
|5
|Себастьян Феттель
|Racing Point UK Limited
|Aston Martin BWT F1 Team
|Team Aston Martin
|Mercedes
|18
|Лэнс Стролл
|Racing Point UK Limited
|Aston Martin BWT F1 Team
|Team Aston Martin
|Mercedes
|9
|Никита Мазепин
|Haas Formula LLC
|Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|47
|Мик Шумахер
|Haas Formula LLC
|Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|3
|Даниэль Риккардо
|McLaren Racing Limited
|McLaren F1 Team
|McLaren
|Mercedes
|4
|Ландо Норрис
|McLaren Racing Limited
|McLaren F1 Team
|McLaren
|Mercedes
|44
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|Mercedes
|Mercedes
|77
|Валттери Боттас
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|Mercedes
|Mercedes
|33
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing Limited
|Red Bull Racing
|Red Bull
|Honda
|?
|?
|Red Bull Racing Limited
|Red Bull Racing
|Red Bull
|Honda
|10
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|Scuderia AlphaTauri Honda
|AlphaTauri
|Honda
|?
|?
|Scuderia AlphaTauri
|Scuderia AlphaTauri Honda
|AlphaTauri
|Honda
|16
|Шарль Леклер
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari Mission Winnow
|Ferrari
|Ferrari
|55
|Карлос Сайнс
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari Mission Winnow
|Ferrari
|Ferrari
|63
|Джордж Расселл
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Williams Racing
|Williams
|Mercedes
|6
|Николя Латифи
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Williams Racing
|Williams
|Mercedes
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский