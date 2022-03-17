Формула 1 показала заставку для трансляций нового сезона

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За день до первого этапа сезона Формула 1 показала заставку, которая будет открывать все трансляции заездов чемпионата в 2022 году. Стиль видео заметно обновили: каждого гонщика показывают на фоне, выполненном в цветах коллективов пилотов, а сам по себе ролик стал более «объемным» за счет использования разных планов съемки.

Напомним, что с 18 по 20 марта состоится Гран При Бахрейна.