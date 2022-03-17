Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75 Следующая / Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Формула 1 показала заставку для трансляций нового сезона

Ролик выполнен в новом стиле

Формула 1 показала заставку для трансляций нового сезона
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За день до первого этапа сезона Формула 1 показала заставку, которая будет открывать все трансляции заездов чемпионата в 2022 году. Стиль видео заметно обновили: каждого гонщика показывают на фоне, выполненном в цветах коллективов пилотов, а сам по себе ролик стал более «объемным» за счет использования разных планов съемки. 

Напомним, что с 18 по 20 марта состоится Гран При Бахрейна.

Читайте также:
 

 

 

 

Билеты
Поделились
Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75
Предыдущая новость

Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75
Следующая новость

Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами

Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами

Самое важное:

Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами
Формула 1 Формула 1

Раскрыто: как в McLaren решили проблему с тормозами

Формула 1 показала заставку для трансляций нового сезона
Формула 1 Формула 1

Формула 1 показала заставку для трансляций нового сезона

Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75

Фото: новые колесные колпаки McLaren вблизи
Формула 1 Формула 1

Фото: новые колесные колпаки McLaren вблизи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.