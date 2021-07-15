Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

В рамках специального мероприятия на трассе в Сильверстоуне представители Формулы 1 впервые показали публике концепт-макет машины, соответствующей техническим требованиям на 2022 год.

Общее представление о внешнем виде автомобилей, которые будут созданы в рамках серьезно измененного технического регламента, можно было получить еще два года назад. Тогда, представляя общественности новую концепцию технических требований, руководители чемпионата проиллюстрировали ее с помощью цифровых изображений и непокрашенной масштабной модели.

Из отличий между моделью и полноразмерным макетом с первого раза заметна разница в конструкции пилонов заднего антикрыла (впрочем, при создании своих машин команды вряд ли будут ориентироваться на модели и макеты, созданные организаторами чемпионата) и креплений зеркал заднего вида. Также автомобиль получил тщательно проработанные накладки на колесные диски.

Напомним, что ключевым изменением при создании машин следующего сезона станет возврат к классической схеме реализации граунд-эффекта – использование которой технические требования сделали невозможными еще в начале 80-х годов.

Сейчас проблемой при реализации граунд-эффекта является плоское днище. При разработке новых автомобилей от него можно будет отказаться. Нижние зоны понтонов можно будет превратить в диффузоры – точнее, в аналоги т.н. трубки Вентури, состоящей из конфузора (участка, на котором сечение канала для воздуха уменьшается) и диффузора (где сечение увеличивается). Именно в этой области болида должна генерироваться наибольшая доля прижимной силы – в то время как роль антикрыльев будет уже не так велика.

Заднее антикрыло будет существенно меньше – а ведь именно оно в настоящий момент является одним из главных элементов, превращающих «чистый» воздух в «грязный».

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Конфигурация переднего крыла станет еще проще. Таким образом, по одной из главных проблем современной Ф1 – потере прижимной силы при езде на хвосте у соперника – будет нанесен тройной удар. Во-первых, уменьшенное заднее антикрыло будет меньше «загрязнять» воздух за собой. Во-вторых, благодаря конфигурации диффузоров завихрения будут максимально интенсивными на большей чем сейчас высоте – и едущая следом машина будет как бы проезжать под ними. В-третьих, снижение роли переднего крыла приведет к тому, что турбулентность потока будет меньше влиять на общий уровень прижимной силы, которую генерирует автомобиль в конкретный момент времени.

При этом у команд будет меньше возможностей влиять на конфигурацию потока в районе передних колес и в передней части понтонов – причиной этого будет и упрощение конструкции переднего антикрыла, и отказ от привычных дефлекторов и конфигураторов потока. Также на мероприятии Николя Томбасис, отвечающий в FIA за контроль над техтребованиями к формулам (а в прошлом – главный конструктор Ferrari), сообщил, что одной из задач при проработке аэродинамической конфигурации болида было уменьшение количества обломков, остающихся на трассе в случае повреждения машины.