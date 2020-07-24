Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
125 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Поделились
Комментарии
Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Автор:
, Ответственный редактор
24 июл. 2020 г., 14:02

В октябре участники чемпионата мира проведут три этапа в Европе. Одновременно отменены все планы выступить в 2020-м в Америке

Устроители Ф1 озвучили свои планы на второй месяц осени: 9-11 октября пройдет Айфельский Гран При на «Нюрбургринге», 23-25 октября состоится Гран При Португалии на трассе в Альгарве, а с 31 октября по 1 ноября будет разыгран Гран При Эмилии-Романии в Имоле. 

Такое продление было ожидаемым, так как этапы в Европе сейчас выглядят наилучшим вариантом в плане логистики и организации. После сегодняшнего подтверждения сезон-2020 уже включает 13 гонок. Учитывая ожидаемую концовку из трех уик-эндов в ОАЭ и Бахрейне это позволит провести чемпионат из 16 Гран При.

Также в официальном заявлении Ф1 сказано, что планы провести этапы в США, Канаде, Мексики и Бразилии не представляются реализуемыми из-за вирусной эпидемии и тех ограничений, которые установлены в связи с ней местными властями. 

«Мы рады продолжению уверенного прогресса в определении планов на 2020 год, – цитирует пресс-служба главу Ф1 Чейза Кэри. – Мы разы приветствовать «Нюрбургринг», Портиман и Имолу в обновленном календаре. 

Хотим поблагодарить промоутеров, команды и FIA за полную поддержку наших усилий по организации ярких гонок для болельщиков в нынешних непростых условиях. 

Также мы отдаем должное нашим партнерам в обеих Америках, куда рассчитываем вернуться в следующем сезоне». 

На «Нюрбургринг» Формула 1 в последний раз приезжала в 2013 году. Примечательно, что хотя в Германии в этом сезоне пройдет всего один этап, он получил название не всей страны, а соседнего с автодромом горного массива. 

Автодром имени Энцо и Дино Феррари в последний раз принимал этап в 2006-м, тогда гонка называлась Гран При Сан-Марино.

Читайте также:

Трассе в Портимане предстоит дебютировать в календаре чемпионата мира. До этого Гран При Португалии проходил в Эшториле до 1996 года.

Ожидается, что в Портимане на трибуны пустят некоторое количество зрителей – речь идет о десятках тысяч. При этом часть мест обязательно оставят пустыми. 

Ф1 осталась без гонок в Америке впервые за время проведения чемпионата мира – первые три сезона в календарь формально входили «500 миль Индианаполиса», а затем список этапов пополнили Гран При Аргентины (в 1953-м) и Гран При США (в 1959-м). В прошлом сезоне этапы прошли в Канаде, США, Мексике и Бразилии.  

Сохраняется вероятность, что после завершения европейской части сезона Формула 1 проведет единственную в 2020-м гонку в Азии – после решения властей Китая отказаться от спортивных соревнований на нее претендуют Вьетнам и Малайзия. 

Календарь Формулы 1 на 2020 год

Этап Дата Гонка Трасса
1 3-5 июля Austria Гран При Австрии «Ред Булл Ринг»
2 10-12 июля Austria Гран При Штирии «Ред Булл Ринг»
3 17-19 июля Hungary Гран При Венгрии «Хунгароринг»
4 31 июля - 2 августа United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
5 7-9 августа United Kingdom Юбилейный Гран При Сильверстоун
6 14-16 августа Spain Гран При Испании «Каталунья»
7 28-30 августа Belgium Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»
8 4-6 сентября Italy Гран При Италии Монца
9 11-13 сентября Italy Гран При Тосканы «Муджелло»
10 25-27 сентября Russian Federation Гран При России «Сочи Автодром»
11 9-11 октября Germany Айфельский Гран При «Нюрбургринг»
12 23-25 октября Portugal Гран При Португалии Портиман
13 31 октября - 1 ноября Italy Гран При Эмилии-Романии Имола

Примечание: в соответствии с современными нормами горы – а значит и Гран При – носят название Айфельских. Новость была изменена соответствующим образом

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

Предыдущая новость

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

Следующая новость

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма
Формула 1 Формула 1 / Комментарий

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора

Феттель решил лучше организовать коллективное коленопреклонение в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель решил лучше организовать коллективное коленопреклонение в Формуле 1

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

6 худших руководителей в истории команды Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

6 худших руководителей в истории команды Ferrari

Самое важное:

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено
Формула 1 Формула 1 / Новость
24мин

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

2
Формула 1

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

3
Формула 1

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

4
Формула 1

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма

5
Формула 1

McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Самое важное:

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено
Формула 1

«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Формула 1

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Формула 1

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1
Формула 1

Как дело Racing Point определит будущее всей Формулы 1

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса
Формула 1

«Он выкарабкается, это же отец». Сын Дзанарди рассказал о состоянии Алекса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.