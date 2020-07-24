Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

Устроители Ф1 озвучили свои планы на второй месяц осени: 9-11 октября пройдет Айфельский Гран При на «Нюрбургринге», 23-25 октября состоится Гран При Португалии на трассе в Альгарве, а с 31 октября по 1 ноября будет разыгран Гран При Эмилии-Романии в Имоле.

Такое продление было ожидаемым, так как этапы в Европе сейчас выглядят наилучшим вариантом в плане логистики и организации. После сегодняшнего подтверждения сезон-2020 уже включает 13 гонок. Учитывая ожидаемую концовку из трех уик-эндов в ОАЭ и Бахрейне это позволит провести чемпионат из 16 Гран При.

Также в официальном заявлении Ф1 сказано, что планы провести этапы в США, Канаде, Мексики и Бразилии не представляются реализуемыми из-за вирусной эпидемии и тех ограничений, которые установлены в связи с ней местными властями.

«Мы рады продолжению уверенного прогресса в определении планов на 2020 год, – цитирует пресс-служба главу Ф1 Чейза Кэри. – Мы разы приветствовать «Нюрбургринг», Портиман и Имолу в обновленном календаре.

Хотим поблагодарить промоутеров, команды и FIA за полную поддержку наших усилий по организации ярких гонок для болельщиков в нынешних непростых условиях.

Также мы отдаем должное нашим партнерам в обеих Америках, куда рассчитываем вернуться в следующем сезоне».

На «Нюрбургринг» Формула 1 в последний раз приезжала в 2013 году. Примечательно, что хотя в Германии в этом сезоне пройдет всего один этап, он получил название не всей страны, а соседнего с автодромом горного массива.

Автодром имени Энцо и Дино Феррари в последний раз принимал этап в 2006-м, тогда гонка называлась Гран При Сан-Марино.

Трассе в Портимане предстоит дебютировать в календаре чемпионата мира. До этого Гран При Португалии проходил в Эшториле до 1996 года.

Ожидается, что в Портимане на трибуны пустят некоторое количество зрителей – речь идет о десятках тысяч. При этом часть мест обязательно оставят пустыми.

Ф1 осталась без гонок в Америке впервые за время проведения чемпионата мира – первые три сезона в календарь формально входили «500 миль Индианаполиса», а затем список этапов пополнили Гран При Аргентины (в 1953-м) и Гран При США (в 1959-м). В прошлом сезоне этапы прошли в Канаде, США, Мексике и Бразилии.

Сохраняется вероятность, что после завершения европейской части сезона Формула 1 проведет единственную в 2020-м гонку в Азии – после решения властей Китая отказаться от спортивных соревнований на нее претендуют Вьетнам и Малайзия.

Календарь Формулы 1 на 2020 год

Этап Дата Гонка Трасса 1 3-5 июля Гран При Австрии «Ред Булл Ринг» 2 10-12 июля Гран При Штирии «Ред Булл Ринг» 3 17-19 июля Гран При Венгрии «Хунгароринг» 4 31 июля - 2 августа Гран При Великобритании Сильверстоун 5 7-9 августа Юбилейный Гран При Сильверстоун 6 14-16 августа Гран При Испании «Каталунья» 7 28-30 августа Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам» 8 4-6 сентября Гран При Италии Монца 9 11-13 сентября Гран При Тосканы «Муджелло» 10 25-27 сентября Гран При России «Сочи Автодром» 11 9-11 октября Айфельский Гран При «Нюрбургринг» 12 23-25 октября Гран При Португалии Портиман 13 31 октября - 1 ноября Гран При Эмилии-Романии Имола

Примечание: в соответствии с современными нормами горы – а значит и Гран При – носят название Айфельских. Новость была изменена соответствующим образом