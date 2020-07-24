Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
В октябре участники чемпионата мира проведут три этапа в Европе. Одновременно отменены все планы выступить в 2020-м в Америке
Устроители Ф1 озвучили свои планы на второй месяц осени: 9-11 октября пройдет Айфельский Гран При на «Нюрбургринге», 23-25 октября состоится Гран При Португалии на трассе в Альгарве, а с 31 октября по 1 ноября будет разыгран Гран При Эмилии-Романии в Имоле.
Такое продление было ожидаемым, так как этапы в Европе сейчас выглядят наилучшим вариантом в плане логистики и организации. После сегодняшнего подтверждения сезон-2020 уже включает 13 гонок. Учитывая ожидаемую концовку из трех уик-эндов в ОАЭ и Бахрейне это позволит провести чемпионат из 16 Гран При.
Также в официальном заявлении Ф1 сказано, что планы провести этапы в США, Канаде, Мексики и Бразилии не представляются реализуемыми из-за вирусной эпидемии и тех ограничений, которые установлены в связи с ней местными властями.
«Мы рады продолжению уверенного прогресса в определении планов на 2020 год, – цитирует пресс-служба главу Ф1 Чейза Кэри. – Мы разы приветствовать «Нюрбургринг», Портиман и Имолу в обновленном календаре.
Хотим поблагодарить промоутеров, команды и FIA за полную поддержку наших усилий по организации ярких гонок для болельщиков в нынешних непростых условиях.
Также мы отдаем должное нашим партнерам в обеих Америках, куда рассчитываем вернуться в следующем сезоне».
На «Нюрбургринг» Формула 1 в последний раз приезжала в 2013 году. Примечательно, что хотя в Германии в этом сезоне пройдет всего один этап, он получил название не всей страны, а соседнего с автодромом горного массива.
Автодром имени Энцо и Дино Феррари в последний раз принимал этап в 2006-м, тогда гонка называлась Гран При Сан-Марино.
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Трассе в Портимане предстоит дебютировать в календаре чемпионата мира. До этого Гран При Португалии проходил в Эшториле до 1996 года.
Ожидается, что в Портимане на трибуны пустят некоторое количество зрителей – речь идет о десятках тысяч. При этом часть мест обязательно оставят пустыми.
Ф1 осталась без гонок в Америке впервые за время проведения чемпионата мира – первые три сезона в календарь формально входили «500 миль Индианаполиса», а затем список этапов пополнили Гран При Аргентины (в 1953-м) и Гран При США (в 1959-м). В прошлом сезоне этапы прошли в Канаде, США, Мексике и Бразилии.
Сохраняется вероятность, что после завершения европейской части сезона Формула 1 проведет единственную в 2020-м гонку в Азии – после решения властей Китая отказаться от спортивных соревнований на нее претендуют Вьетнам и Малайзия.
Календарь Формулы 1 на 2020 год
|Этап
|Дата
|Гонка
|Трасса
|1
|3-5 июля
|Гран При Австрии
|«Ред Булл Ринг»
|2
|10-12 июля
|Гран При Штирии
|«Ред Булл Ринг»
|3
|17-19 июля
|Гран При Венгрии
|«Хунгароринг»
|4
|31 июля - 2 августа
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|5
|7-9 августа
|Юбилейный Гран При
|Сильверстоун
|6
|14-16 августа
|Гран При Испании
|«Каталунья»
|7
|28-30 августа
|Гран При Бельгии
|«Спа-Франкоршам»
|8
|4-6 сентября
|Гран При Италии
|Монца
|9
|11-13 сентября
|Гран При Тосканы
|«Муджелло»
|10
|25-27 сентября
|Гран При России
|«Сочи Автодром»
|11
|9-11 октября
|Айфельский Гран При
|«Нюрбургринг»
|12
|23-25 октября
|Гран При Португалии
|Портиман
|13
|31 октября - 1 ноября
|Гран При Эмилии-Романии
|Имола
Примечание: в соответствии с современными нормами горы – а значит и Гран При – носят название Айфельских. Новость была изменена соответствующим образом
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский