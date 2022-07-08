Формула 1 подняла планку расходов для команд на 2022 год

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Впервые в своей истории Ф1 ввела финансовые ограничения перед сезоном 2021 года – установив, что команды не вправе тратить более $145 млн за год. В нынешнем чемпионате лимит снизили до $140 млн, а в 2023-м – до 135 (эта сумма корректируется, в зависимости от числа гонок.

Кроме того, на будущий сезон запланировали коррекцию в 3%, исходя из инфляционного роста цен.

Однако из-за ускорения инфляции команды в последнее время все чаще обращались к руководству спорта с просьбой увеличить предельную сумму расходов.

В итоге на заседании Комиссии Ф1, прошедшем в пятницу в Австрии, решено было уже в этом сезоне поднять планку на 3,1%. Это решение поддержали FIA, 1 и все команды чемпионата, за исключением одной – такого количества голосов достаточно для утверждения. При этом сделана оговорка, что это увеличение является переносом инфляционной поправки 2023 года на более ранний срок.

В официальном заявлении сказано: «По итогам консультаций с Финансовым консультативным советом на протяжении последних недель FIA вынесла на заседание Комиссии предложение, которое получило поддержку FIA, Формулы 1 и девяти команд.

В предложении признается неожиданный рост расходов команд в 2022 году и устанавливается индексация в размере 3,1% (она включает изначальную поправку в 3%, уже предусмотренную в регламенте), которая будет учтена в базовом лимите на 2023 год.

Это обеспечит работу финансовых ограничений в долгосрочной перспективе».

Назвать точную цифру расходов команд на 2022 год с учетом всех корректировок и поправок даже экспертам не так просто. Оценки Motorsport.com дали величину в $145,57 млн – исходя из 22 этапов в календаре, трех спринтов и утвержденной поправки в 3,1%.

При этом есть основания говорить, что в будущем сезоне планку расходов все равно повысят на 3% – это практически компенсирует запланированное снижение на $5 млн.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Также Комиссия Ф1 приняла ряд других решений – в частности, одобрила проведение предсезонных тестов полностью за пределами Европы и их завершение за четыре дня до начала первого Гран При.

Это позволит провести всю зимнюю подготовку 2023 года в Бахрейне, где стартует новый сезон. Этой зимой заезды проходили в Сахире и Барселоне.

Также были обсуждены более строгие правила «комендантского часа» для персонала, которые затронут период после квалификации: сотрудники команд смогут работать с машинами всего полчаса вместо нынешних 90 минут.