Формула 1 поддержала протестующих в США

Формула 1 выступила на стороне митингующих, которые устраивают уличные протесты в Соединенных Штатах. Демонстранты называют своей целью борьбу с расизмом, который направлен против темнокожего населения. Участники массовых собраний призывают к более внимательному и уважительному отношению к афроамериканцам. В связи с этим Формула 1 распространила следующее заявление:

«Мы поддерживаем вас и всех людей, которые сражаются с расизмом. Это зло, иммунитета против которого нет ни у одного общества и ни у одного вида спорта. Только вместе мы можем противостоять этому и избавиться от этого. Вместе мы сильнее».

Ранее с похожим сообщением выступил самый популярный гоночный чемпионат США NASCAR. Из гоночного мира первым на ситуацию обратил внимание Льюис Хэмилтон. Шестикратный чемпион Формулы 1 поддержал демонстрантов и потребовал от других гонщиков присоединиться к своей позиции. Из слов Хэмилтона следовало, что те пилоты, кто молчит по этому поводу, выступают против равных прав для белого и чернокожего населения.

О чем вообще речь

История началась 25 мая, когда в городе Миннеаполис была заснята на камеру расправа белого полицейского над темнокожим задержанным Джорджем Флойдом. Полицейский встал коленом на горло Флойда и на протяжении нескольких минут не давал тому дышать. В результате задержанный задохнулся и умер.

Сразу после этого в Миннеаполисе, а затем и в других городах США начались митинги. Они проходили под лозунгами борьбы против расизма в отношении афроамериканцев. 30 мая полицейского, который встал на горло Джорджу Флойду, заключили под стражу.

Несмотря на арест протесты продолжились и приняли более радикальные формы: участники демонстраций исписали стены, улицы и памятники лозунгами, призывающими убивать полицейских, а затем приступили к грабежам магазинов и ресторанов. Распространенной трактовкой среди протестующих стал посыл о невозможности переубедить общество мирными путями и необходимости жестких действий.

На момент написания заметки осквернено несколько мемориалов, разграблены сотни кафе и магазинов по всей стране. В интернете опубликовано множество видеороликов с нападениями на владельцев и сотрудников магазинов, которые пытались защитить имущество от вандалов.

Одним из эпицентров оказался Нью-Йорк: на Манхэттене разбой продолжался две ночи подряд – мародеры разбили окна и вынесли все, что смогли унести, в районе Сохо, известном своими дорогими магазинами, после чего переключились на другие улицы. На видеозаписях видно, что полицейские не вмешивались и молча наблюдали за тем, как люди в масках выносят технику, одежду и другие товары через разбитые витрины.

Одновременно с погромами в США продолжаются мирные протесты. Обычно они проходят днем: участники таких демонстраций перекрывают дороги и получают публичную поддержку от полицейских. Те встают на одно колено в знак солидарности с митингующими.

В своем заявлении Формула 1 не стала уточнять, поддерживает ли она только мирных протестующих или выступает с более широкой поддержкой демонстрантов в США.