Формула 1 перестанет загрязнять воздух к 2030 году

Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили об амбициозном плане сократить до нуля участие в увеличении процента оксидов углерода в атмосфере к 2030 году.

Фактически речь идет о полном отказе чемпионата от ископаемых источников энергии. При этом разговора о запрете двигателей внутреннего сгорания не идет. Таким образом, единственный способ осуществить поставленные Ф1 цели, не отказываясь от привычных моторов – перейти на топливо из возобновляемых источников энергии. К примеру, биотопливо.

Сельхозкультуры, которые используются в качестве сырья для такого топлива, поглощают углекислый газ, высвобождая кислород. При сгорании биотоплива все происходит наоборот: углекислый газ выделяется, кислород поглощается. Однако в итоге состав атмосферы не меняется – процессы, имеющие место при жизни растений и при сгорании топлива, уравновешивают друг друга. Этим возобновляемое топливо отличается от бензина, получаемого из нефти: образование углекислого газа при его сгорании не компенсируется никак.

Биотопливо будет применяться в Формуле 1 с 2021 года – однако лишь как одна из составляющих смеси, основой для которой по-прежнему будет бензин.

В Формуле 1 подчеркивают, что перспективный план не ограничивается работой с двигателями внутреннего сгорания. По единому с моторами гоночных машин принципу должны работать все транспортные средства, используемые командами для переездов, и все механизмы в паддоке. На практике это означает, что даже электричество, используемое в боксах, должно быть выработано с помощью возобновляемых источников: ветра, солнца, энергии воды – или с помощтью тепловых генераторов на все том же биотопливе. Похожий принцип уже используется в Формуле Е.

Кроме того, пластики, используемые при постройке машин Формулы 1, с 2030 года должны быть полностью перерабатываемыми.