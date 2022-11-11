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В этот уик-энд Формула 1 в третий и последний раз в нынешнем сезоне проведет две гонки – к главному воскресному заезду добавится короткий субботний спринт.

В преддверии Гран При Бразилии Макс Ферстаппен признался, что не в восторге от такого формата. По словам чемпиона мира, в спринте все гонщики слишком осторожничают, боясь потерять позиции.

«От спринтов не те ощущения. Все эти гонки проходят с единственной установкой: только ничего не сломать, только спокойно удержаться в тройке», – объяснил голландец. .

Формула 1 уже объявила, что в 2023 спринтерскими будут уже шесть этапов сезона – однако пока неизвестно, где именно они пройдут. Между тем, в руководстве спорта услышали Макса и задумались о том, чтобы итоги спринта никак не влияли на решетку главной гонки.

Спортивный директор чемпионата Росс Браун объяснил: «Думаю, это ключевой момент – сделаем ли мы следующий шаг и объявил ли спринты самодостаточными.

Думаю, стоит изучить начисление очков в них, а также порядок формирования решетки на [воскресную] гонку. Не лучше ли будет определять ее уже в пятницу?

Вспомните, как [Серхио] Перес улетел с трассы по ходу спринта в Сильверстоуне, что разом испортило ему воскресную гонку. Возможно, нам стоит определять решетку для обоих заездов уже в пятницу».

Сам Ферстаппен в преддверии этапа в Сан-Паулу добавил, что готов включиться в дискуссию об изменении правил.

«Я знаю, что в будущем году число спринтов вырастет до шести, – сказал гонщик Red Bull. – Но мы вполне можем обсудить, какие возможны изменения, чтобы сделать все более интересным. Посмотрим».