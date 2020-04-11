Формула 1 перенесла обсуждение потолка бюджетов на следующую неделю
Топ-команды оспорили необходимость дальнейшего снижения расходов, но дискуссия о лимите на расходы еще не завершилась
Новое обсуждение потолка бюджетов в Формуле 1 отложили до следующей недели, сообщает BBC. На онлайн-встрече представители FIA, Ф1 и всех команд должны были обсудить дальнейшее снижение расходов, однако в итоге заседание перенесли под предлогом лучшего ознакомления с ситуацией.
Перед встречей топ-команды направили в руководящие органы свои идеи по поводу снижения потолка затрат, поэтому Ф1 и FIA потребуется больше времени для подготовки к обсуждению.
Изначально с 2021 года в Ф1 должен был быть введен лимит на затраты в $175 млн за сезон. Из-за пандемии коронавируса команды договорились снизить сумму еще сильнее, до $150 млн в год. Теперь команды-середняки, в числе которых McLaren, настаивают на дальнейшем понижении. Обсуждается сумма в $125 млн, Ferrari и Red Bull выступили против.
Эти команды имеют самые большие штаты сотрудников в Ф1, и снижение потолка расходов ударит по ним сильнее всего. Возможно, командам придется проводить масштабные сокращения, с чем они не согласны.
Вдобавок, в Ferrari считают несправедливым установление единого лимита расходов для всех команд. В Скудерии отмечают, что все команды имеют различные бизнес-модели, что поставит их в неравное положение.
По мнению итальянцев, маленькие команды, закупая детали у конкурентов, тратят меньше денег, чем при самостоятельной разработке. Кроме того, у клиентских команд тоже есть разные модели действия: Haas покупает у Ferrari почти все, за исключением монокока и аэродинамических элементов, Racing Point приобрела значительную часть деталей у Mercedes, а вот Williams и McLaren используют только чужие силовые установки.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Формула 1 перенесла обсуждение потолка бюджетов на следующую неделю
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