Формула 1 перенесла гонки в Нидерландах, Испании и Монако

Формула 1 и FIA объявили о переносе на неопределенный срок майских этапов чемпионата мира. Речь идет о трех гонках – в голландском Зандфорте (должна была пройти 3 мая), испанской Барселоне (10 мая) и на городской трассе в Монако (24 мая).

Таким образом, в настоящий момент из 22-х изначально запланированных Гран При один (в Австралии) отменен и еще шесть (в Бахрейне, Китае и Вьетнаме – плюс три майских этапа) перенесены. Первой гонкой, даты проведения которой в настоящий момент остаются в силе, является Гран При Азербайджана, который должен пройти 7 июня.

Перенос майских гонок приведет к тому, что впервые за всю историю Ф1 весной не состоится ни одной гонки чемпионатов мира. Впрочем, в 1953 и 1954 году единственным весенним этапом турнира была гонка «500 миль Индианаполиса», которая официально входила в зачет чемпионата, но на которой действовали отличные от Ф1 техтребования и крайне редко выступали команды и пилоты Ф1. Ситуация изменилась в 1955 году, начиная с которого Гран При Монако стал проводиться ежегодно и именно в мае.