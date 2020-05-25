Формула 1 перейдет на новые моторы в 2025 году

Нынешний технический регламент для моторов действует в Формуле 1 с 2014 года. С тех пор команды используют гибридные силовые установки. В 2022 году чемпионат перейдет на новый регламент для построения шасси, но в части двигателя правила останутся прежними. Однако руководители Ф1 уже обсуждают перемены.

По данным Racefans, новый регламент на моторы должен вступить в силу в 2025 году. Как изменятся силовые установки, пока не известно. В рамках подготовки к изменению регламента Формула 1 планирует ввести серию ограничений на разработку, которые будут действовать вплоть до 2025 года.

Двигатель внутреннего сгорания, блок MGU-H и турбину разрешат обновлять раз в год вплоть до сезона-2023. Блоки MGU-K, хранения энергии и контрольной электроники можно будет изменить один раз до конца 2021 года, а затем еще один раз в 2022 или 2023 году. После 2023-го все силовые установки будут заморожены. При этом вносимые изменения не должны серьезно влиять на расположение силовой установки на шасси.

Ожидается, что ограничения на разработку позволят командам серьезно сэкономить в условиях финансового кризиса. По тем же причинам введение новых правил для шасси отложили с 2021 года на 2022-й.