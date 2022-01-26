Формула 1 передумала возвращать полуторачасовые тренировки
О новом расписании уик-эндов Гран При сообщил канал Sky Sports, который показывает Ф1 в Великобритании
За два месяца до старта нового сезона поклонники Ф1 до сих пор не знают, по каким правилам пройдет предстоящий чемпионат. Официально все регламенты утвердит только Всемирный совет FIA в середине марта.
Однако информацию Sky Sports можно считать практически официальной – вещатель уже сейчас должен планировать свои трансляции, потому обладает самой последней информацией от FIA и FOM.
В среду он сообщил, что ради снижения нагрузки по ходу 23-этапного календаря Гран При 2022 года – во всяком случае те, что пройдут в классическом формате без спринтерских гонок – сделают трехдневными. Медиа-сессии, которые прежде проходили в четверг, теперь перенесены на утро пятницы.
При этом от озвученных ранее планов вновь увеличить продолжительность пятничных тренировок до полутора часов решено отказаться – их продолжительность, как и в 2021-м, составит 60 минут.
В новой версии Спортивного регламента Ф1 сказано, что общение гонщиков с прессой будет «занимать максимум два часа и заканчиваться не позднее, чем за полтора часа до старта первой тренировки».
Новый формат будет использован и в Монако – без малого столетие пятница была в княжестве днем отдыха, но и этой традиции пришел конец. Расписание этапа станет таким же, как и всех остальных, со стартом в пятницу.
Точных расписаний Гран При пока нет, но ожидается, что в первый день заезды будут стартовать в районе полудня по местному времени. Минимальный перерыв до второй тренировки составляет два часа.
График на субботу и воскресенье останется прежним, с той оговоркой, что пресс-конференция представителей команд теперь будет проходить не в пятницу днем, а в субботу утром.
Каким будет в новом сезоне расписание шести спринтерских этапов, пока неизвестно.
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