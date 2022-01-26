Формула 1 передумала возвращать полуторачасовые тренировки

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За два месяца до старта нового сезона поклонники Ф1 до сих пор не знают, по каким правилам пройдет предстоящий чемпионат. Официально все регламенты утвердит только Всемирный совет FIA в середине марта.

Однако информацию Sky Sports можно считать практически официальной – вещатель уже сейчас должен планировать свои трансляции, потому обладает самой последней информацией от FIA и FOM.

В среду он сообщил, что ради снижения нагрузки по ходу 23-этапного календаря Гран При 2022 года – во всяком случае те, что пройдут в классическом формате без спринтерских гонок – сделают трехдневными. Медиа-сессии, которые прежде проходили в четверг, теперь перенесены на утро пятницы.

При этом от озвученных ранее планов вновь увеличить продолжительность пятничных тренировок до полутора часов решено отказаться – их продолжительность, как и в 2021-м, составит 60 минут.

В новой версии Спортивного регламента Ф1 сказано, что общение гонщиков с прессой будет «занимать максимум два часа и заканчиваться не позднее, чем за полтора часа до старта первой тренировки».

Новый формат будет использован и в Монако – без малого столетие пятница была в княжестве днем отдыха, но и этой традиции пришел конец. Расписание этапа станет таким же, как и всех остальных, со стартом в пятницу.

Точных расписаний Гран При пока нет, но ожидается, что в первый день заезды будут стартовать в районе полудня по местному времени. Минимальный перерыв до второй тренировки составляет два часа.

График на субботу и воскресенье останется прежним, с той оговоркой, что пресс-конференция представителей команд теперь будет проходить не в пятницу днем, а в субботу утром.

Каким будет в новом сезоне расписание шести спринтерских этапов, пока неизвестно.