Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Баттон назвал причину для возвращения Хэмилтона в Ф1 Следующая / AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных
Формула 1 Новость

Формула 1 передумала возвращать полуторачасовые тренировки

Автор:
, Ответственный редактор

О новом расписании уик-эндов Гран При сообщил канал Sky Sports, который показывает Ф1 в Великобритании

Формула 1 передумала возвращать полуторачасовые тренировки
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За два месяца до старта нового сезона поклонники Ф1 до сих пор не знают, по каким правилам пройдет предстоящий чемпионат. Официально все регламенты утвердит только Всемирный совет FIA в середине марта. 

Однако информацию Sky Sports можно считать практически официальной – вещатель уже сейчас должен планировать свои трансляции, потому обладает самой последней информацией от FIA и FOM.

В среду он сообщил, что ради снижения нагрузки по ходу 23-этапного календаря Гран При 2022 года – во всяком случае те, что пройдут в классическом формате без спринтерских гонок – сделают трехдневными. Медиа-сессии, которые прежде проходили в четверг, теперь перенесены на утро пятницы. 

При этом от озвученных ранее планов вновь увеличить продолжительность пятничных тренировок до полутора часов решено отказаться – их продолжительность, как и в 2021-м, составит 60 минут. 

В новой версии Спортивного регламента Ф1 сказано, что общение гонщиков с прессой будет «занимать максимум два часа и заканчиваться не позднее, чем за полтора часа до старта первой тренировки». 

Новый формат будет использован и в Монако – без малого столетие пятница была в княжестве днем отдыха, но и этой традиции пришел конец. Расписание этапа станет таким же, как и всех остальных, со стартом в пятницу.

Точных расписаний Гран При пока нет, но ожидается, что в первый день заезды будут стартовать в районе полудня по местному времени. Минимальный перерыв до второй тренировки составляет два часа. 

График на субботу и воскресенье останется прежним, с той оговоркой, что пресс-конференция представителей команд теперь будет проходить не в пятницу днем, а в субботу утром. 

Каким будет в новом сезоне расписание шести спринтерских этапов, пока неизвестно. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Баттон назвал причину для возвращения Хэмилтона в Ф1
Предыдущая новость

Баттон назвал причину для возвращения Хэмилтона в Ф1
Следующая новость

AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных

AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных Гран При Бахрейна
Формула 1

AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных

Леб одержал невероятную победу в Монте-Карло после прокола у Ожье Ралли Монте-Карло
WRC

Леб одержал невероятную победу в Монте-Карло после прокола у Ожье

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?
WRC

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?

Самое важное:

Шварцман показал шлем для тестов, которые под вопросом
Формула 1 Формула 1

Шварцман показал шлем для тестов, которые под вопросом

AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных
Формула 1 Формула 1

AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных

Формула 1 передумала возвращать полуторачасовые тренировки
Формула 1 Формула 1

Формула 1 передумала возвращать полуторачасовые тренировки

Баттон назвал причину для возвращения Хэмилтона в Ф1
Формула 1 Формула 1

Баттон назвал причину для возвращения Хэмилтона в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.