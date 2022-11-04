Формула 1 передумала снижать температуру в «грелках» для шин
Запланированный на 2023 год режим работы термочехлов, скорее всего, придется поменять
С 2024 года в Ф1 собираются вообще отказаться от прогрева шин перед установкой на автомобиль. Это осложнит задачу пилотов, но позволит сократить расходы и сэкономить энергию.
Чтобы не делать резкий шаг, процесс разбили на несколько стадий. В нынешнем сезоне температура в «грелках» составляет 80°C для задних колес и 70°C для передних, с 2023 года планировалось понизить обе величины до 50°C, и уж затем отменить термочехлы вовсе.
Однако теперь эта программа оказалась под вопросом – после того, как в Остине в рамках тестов шин Pirelli во второй тренировке команды использовали 50-градусный режим.
Гонщикам это новшество совсем не понравилось. Макс Ферстаппен сказал, что при использовании такого режима можно ждать множества аварий, а Ландо Норрис добавил, что «каждый рано или поздно разобьет машину».
После этого в Мехико, где также прошли шинные тесты, Pirelli повысила температуру в «грелках» до 70 градусов, сократив время их использования с трех до двух часов.
Гоночный босс Pirelli Марио Изола рассказал Motorsport.com, что «мы все равно планируем отказаться от "грелок" [в 2024 году], но в отношении будущего года сейчас рассматриваем разные возможности. Наш анализ показал, что за два часа на 70°C тратится меньше энергии, чем за три на 50°C.
Дело в том, что мы считали самым энергозатратным первоначальные нагрев. Но оказалось, что поддержание температуры тоже требует значительного расхода».
Система прогрева шин Ferrari
Фото: Эрик Юниус
Изола добавил, что в Мехико обсудил ситуацию с пилотами, которые назвали более предпочтительным короткий прогрев резины до более высокой температуры.
«Я считаю это решение разумным, – сказал итальянец. – Сейчас нам надо разобраться с данными из Мехико, так как пока на это не было времени. В целом мы уже выбрали пять составов, которые омологируем для 2023 года.
Окончательные варианты будут в Абу-Даби на тестах после завершения сезона, там гонщики смогут проверить всю линейку.
Что касается прогрева, то пока мы остановились на двух часах и 70°C».
Планы шинников должны еще утвердить FIA и Ф1, но здесь не стоит ожидать сложностей.
Также Изола рассказал, что в следующем сезоне практика работы с экспериментальной резиной по ходу Гран При, скорее всего, будет продолжена.
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