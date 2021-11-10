Формула 1 озеленила свой логотип

В преддверии Гран При Бразилии Формула 1 представила новый набор графических элементов, с помощью которого чемпионат напоминает о своем стремлении к переходу на более эффективные и экологичные технологии в сфере силовых установок.

Новые элементы будут использоваться для графики в телетрансляциях, а также при оформлении паддока, пит-лейна и зон для приема гостей. Надписи над и под логотипом серии заявляют, что в чемпионате используются «самые эффективные двигатели в мире», и напоминают, что гибридные силовые установки стоят на болидах Ф1 с 2014 года.

Напомним, что со следующего года в чемпионате будет использоваться топливо Е10, на 10 % состоящего из более экологичных синтетических компонентов. При этом в планах чемпионата в 2025 году перейти на полностью синтетическое топливо.