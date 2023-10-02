Формула 1 ответила на решение FIA по допуску Andretti

В понедельник стало известно, что FIA одобрила заявку Anfretti Global на участие в чемпионате Формулы 1. Американцы смогли доказать, что обладают достаточным бюджетом, персоналом и инфраструктурой, а также представляют интерес для спорта в долгосрочной перспективе.

Такое решение было ожидаемым: инсайд об одобрении заявки появился еще в первой половине сентября.

При этом еще с лета было понятно, что приглашение новых команд обострило противоречия между FIA и менеджментом Формулы 1, и спорт не согласится автоматически пустить новичков в паддок.

Именно поэтому всем было интересно узнать, как Liberty Media отреагирует на неизбежное объявление. Вскоре после официального анонса пресс-служба Ф1 прокомментировала его.

«Мы увидели выводы FIA в отношении к первой и второй стадий их отборочного процесса, – гласит короткий текст. – Теперь мы проведем собственную оценку достоинств оставшейся заявки».

Таким образом, FOM не стала вступать в спор с FIA, но также и не поздравила Andretti с дебютом – американцев теперь ждут переговоры с Liberty и командами.

Ранее федерация описала двухступенчатую процедуру оценки претендентов, упомянутую в реплике пресс-службы.