Формула 1 ответила на решение FIA по допуску Andretti
Промоутеры чемпионата приняли решение федерации, но не стали спешить с поздравлениями в адрес команды
В понедельник стало известно, что FIA одобрила заявку Anfretti Global на участие в чемпионате Формулы 1. Американцы смогли доказать, что обладают достаточным бюджетом, персоналом и инфраструктурой, а также представляют интерес для спорта в долгосрочной перспективе.
Такое решение было ожидаемым: инсайд об одобрении заявки появился еще в первой половине сентября.
При этом еще с лета было понятно, что приглашение новых команд обострило противоречия между FIA и менеджментом Формулы 1, и спорт не согласится автоматически пустить новичков в паддок.
Именно поэтому всем было интересно узнать, как Liberty Media отреагирует на неизбежное объявление. Вскоре после официального анонса пресс-служба Ф1 прокомментировала его.
«Мы увидели выводы FIA в отношении к первой и второй стадий их отборочного процесса, – гласит короткий текст. – Теперь мы проведем собственную оценку достоинств оставшейся заявки».
Таким образом, FOM не стала вступать в спор с FIA, но также и не поздравила Andretti с дебютом – американцев теперь ждут переговоры с Liberty и командами.
Ранее федерация описала двухступенчатую процедуру оценки претендентов, упомянутую в реплике пресс-службы.
FIA одобрила заявку команды Andretti на участие в Формуле 1
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