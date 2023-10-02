Предыдущая / FIA одобрила заявку команды Andretti на участие в Формуле 1 Следующая / «Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1
Формула 1 / Гран При Катара Новость

Формула 1 ответила на решение FIA по допуску Andretti

Промоутеры чемпионата приняли решение федерации, но не стали спешить с поздравлениями в адрес команды

Александр Кабановский
Автор:
Логотип Формулы 1

В понедельник стало известно, что FIA одобрила заявку Anfretti Global на участие в чемпионате Формулы 1. Американцы смогли доказать, что обладают достаточным бюджетом, персоналом и инфраструктурой, а также представляют интерес для спорта в долгосрочной перспективе. 

Такое решение было ожидаемым: инсайд об одобрении заявки появился еще в первой половине сентября.

При этом еще с лета было понятно, что приглашение новых команд обострило противоречия между FIA и менеджментом Формулы 1, и спорт не согласится автоматически пустить новичков в паддок.

Читайте также:

Именно поэтому всем было интересно узнать, как Liberty Media отреагирует на неизбежное объявление. Вскоре после официального анонса пресс-служба Ф1 прокомментировала его. 

«Мы увидели выводы FIA в отношении к первой и второй стадий их отборочного процесса, – гласит короткий текст. – Теперь мы проведем собственную оценку достоинств оставшейся заявки».

Таким образом, FOM не стала вступать в спор с FIA, но также и не поздравила Andretti с дебютом – американцев теперь ждут переговоры с Liberty и командами.

Ранее федерация описала двухступенчатую процедуру оценки претендентов, упомянутую в реплике пресс-службы. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

FIA одобрила заявку команды Andretti на участие в Формуле 1

«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков

Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков

Формула 1

Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков

Слухи: Red Bull выбрала главного кандидата на замену Пересу

Слухи: Red Bull выбрала главного кандидата на замену Пересу

Формула 1
Гран При Катара

Слухи: Red Bull выбрала главного кандидата на замену Пересу Слухи: Red Bull выбрала главного кандидата на замену Пересу

Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры

Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры

Формула 1

Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры

Самое важное:

Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti

Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti

F1 Формула 1

Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti

Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара

Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара

F1 Формула 1
Гран При Катара

Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара

Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков

Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков

F1 Формула 1

Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков

«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1

«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1

F1 Формула 1

«Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1 «Вот вам простое сравнение». Эксперт объяснил, почему Феттель не вернется в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.