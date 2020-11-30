Формула 1 ответила на критику Риккардо. Получилось не очень

Авария Ромена Грожана стала главным событием гонки в Сахире. Кадры огромного огненного шара, который объял развалившуюся надвое машину Haas после удара о барьер на скорости 220 км/ч, вновь и вновь крутили в эфире по ходу часовой остановки гонки.

После финиша не все остались в восторге от такого подхода к формированию телевизионной картинки: Даниэль Риккардо не пожалел ярких эпитетов для описания своих эмоций.

Поздно вечером в воскресенье Формула 1 отреагировала на это эмоциональное высказывание. Официальный представитель чемпионата сделал заявление по поводу трансляции.

Однако первое же его предложение получилось, мягко говоря, не бесспорным.

«Прежде всего, Формула 1 – это не развлечение», – гласит оно.

Далее в тексте сказано: «Перед тем, как принимается решение о показе того или иного повтора, выполняется ряд процедур и протоколов.

После аварии все записи с бортовых камер, вертолетов и другие перестают выдаваться в эфир. Между дирекцией гонки и вещательным центром существует прямая связь.

Никаких кадров не будет показано до подтверждения, что с гонщиком все в порядке. В данном случае Ф1 показала Ромена, сидящего в медицинской машине без шлема. Потом он шел с посторонней помощью.

Никакие повторы аварии не попали в эфир до одобрения центром управления гонкой и FIA о том, что все люди (гонщик, судьи, доктора и другие) в безопасности. После этого начался показ повторов.

То, что зритель видит и слышит в комментарии, имеет большую роль. В эфире говорят о безопасности Ромена, о Halo, усилиях FIA по повышению безопасности, последних новостях из медицинского центра.

Ф1, FIA и пункт управления гонкой находятся в постоянном диалоге, который касается зрителей, семей и тех, кого затрагивает ситуация».

Как можно отметить, в сделанном заявлении говорится о процедуре, предшествующей началу показа повторов аварии. Между тем, упреки Риккардо касались другого – количеству этих повторов в эфире. Фактически, ответа Даниэль не получил.

Тем временем своим взглядом на ситуацию в эфире Sky Sports поделился глава команды Haas Гюнтер Штайнер.

«Тут есть две точки зрения, – сказал итальянский специалист. – Я считаю, что если все закончилось хорошо, и ничего плохого не случилось, то почему бы не показать [аварию]? Люди должны во всем убедиться.

Да, момент неприятный, но все в порядке. И с этим надо было что-то делать. Мы хотели как можно быстрее донести до людей новость о том, что Ромен в норме. Сложно сразу выйти на связь с его семьей, знакомыми, людьми из команды. Если просто передать наше сообщение в эфир, это куда эффективнее.

Думаю, кадры, как он перепрыгивает ограждение, были драматичными. Но кончилось все хорошо. И пока все кончается хорошо, меня это устраивает.

Конечно, когда происходит беда, показывать это не надо. Я не эксперт по телевизионной этике, но как по мне, [в этот раз] всё показывали правильно.

Авария оказалась серьезной, но удача была на нашей стороне, все закончилось хорошо. Нет, не хорошо – такие истории не заканчиваются хорошо. Но просто нормально».