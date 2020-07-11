Формула 1 отменила третью тренировку Гран При Штирии
Вопрос с квалификацией еще не решен
Проливной дождь внес коррективы в расписание Гран При Штирии. Организаторам пришлось отменить третью тренировку, так как погодные условия не позволили машинам выехать на трассу. Сессия должна была начаться в 13:00 по московскому времени.
Пока не известно, состоится ли квалификация, запланированная на 16:00. Накануне сообщалось, что квалификация может быть перенесена на утро в воскресенье.
Если погода не позволит провести ее и завтра, то стартовая решетка гонки будет сформирована на основании протокола второй тренировки. В таком случае с поул-позиции будет стартовать Макс Ферстаппен из Red Bull, а первый ряд с ним разделит Валттери Боттас на Mercedes.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Третья тренировка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Автор
|Иван Матушкин