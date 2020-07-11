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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Формула 1 отменила третью тренировку Гран При Штирии

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Формула 1 отменила третью тренировку Гран При Штирии
Автор:
, редактор
11 июл. 2020 г., 10:52

Вопрос с квалификацией еще не решен

Проливной дождь внес коррективы в расписание Гран При Штирии. Организаторам пришлось отменить третью тренировку, так как погодные условия не позволили машинам выехать на трассу. Сессия должна была начаться в 13:00 по московскому времени.

Пока не известно, состоится ли квалификация, запланированная на 16:00. Накануне сообщалось, что квалификация может быть перенесена на утро в воскресенье.

Если погода не позволит провести ее и завтра, то стартовая решетка гонки будет сформирована на основании протокола второй тренировки. В таком случае с поул-позиции будет стартовать Макс Ферстаппен из Red Bull, а первый ряд с ним разделит Валттери Боттас на Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Третья тренировка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Автор Иван Матушкин

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