Формула 1 отменила пятничную программу на Айфельском Гран При
Погода на «Нюрбургринге» так и не позволила начать заезды по ходу всего дня
И в первой, и во второй сессии сценарий оказывался одинаковым: медицинский вертолет не мог подняться в воздух из-за густого тумана, судьи дважды переносили решение на полчаса и в итоге окончательно отменяли тренировку.
Это значит, что в субботу – если позволят условие – у пилотов и команд будет всего час на подготовку к квалификации и гонке. Учитывая, что на «Нюрбургринге» прежде выступали всего семеро из нынешних гонщиков, такой формат можно назвать подготовкой к двухдневному уик-энду в Имоле.
Впрочем, организаторы вправе изменить первоначальное расписание и с согласия команд запланировать на утро субботы дополнительную сессию.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Автор
|Александр Кабановский