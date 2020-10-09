Формула 1 отменила пятничную программу на Айфельском Гран При

И в первой, и во второй сессии сценарий оказывался одинаковым: медицинский вертолет не мог подняться в воздух из-за густого тумана, судьи дважды переносили решение на полчаса и в итоге окончательно отменяли тренировку.

Это значит, что в субботу – если позволят условие – у пилотов и команд будет всего час на подготовку к квалификации и гонке. Учитывая, что на «Нюрбургринге» прежде выступали всего семеро из нынешних гонщиков, такой формат можно назвать подготовкой к двухдневному уик-энду в Имоле.

Впрочем, организаторы вправе изменить первоначальное расписание и с согласия команд запланировать на утро субботы дополнительную сессию.