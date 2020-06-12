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Формула 1 отменила гонки в Баку, Сингапуре и Сузуке

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Формула 1 отменила гонки в Баку, Сингапуре и Сузуке
Автор:
, Главный редактор
12 июн. 2020 г., 08:51

Пандемия коронавируса привела к тому, что из календаря этого года окончательно вычеркнуты этапы в шести странах

Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили, что Гран При Азербайджана, Сингапура и Японии в этом году не состоятся.

Гонка в Баку изначально была запланирована на начало июня. Из-за пандемии коронавируса ее перенесли на неопределенный срок – однако уже тогда было очевидно, что неопределенность с календарем создаст для организаторов Гран При серьезные сложности. Заезды в Баку проходят на городской трассе, которая каждый раз создается специально для проведения этапа Ф1 – и столь радикальное изменение графика подготовки к гонке не всегда является возможным.

Специфика городской трассы сыграла свою роль и в случае с Гран При Сингапура, который должен был пройти 20 сентября. Организаторы гонки ссылаются на то, что в городе-государстве введены жесткие ограничения на производство строительных работ – и оборудовать трассу в изначально оговоренные сроки не представляется возможным.

В случае с Гран При Японии, датой которой являлось 11 октября, Формула 1 назвала ключевой причиной ограничения на въезд в страну.

Таким образом, в календаре Ф1 образовались неожиданно большие паузы между Гран При Италии и России (6 и 27 сентября), а потом между Гран При России и США (27 сентября и 25 октября). Это вновь делает актуальными появившиеся в последние недели слухи о проведении этапа Ф1 в Муджелло, а также о варианте провести сразу две гонки в Сочи.

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Руководство Формулы 1 пока не сообщило, каким образом могут быть заполнены упомянутые паузы. Но подтвердило планы провести 15-18 гонок и закончить сезон в середине декабря.

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Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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