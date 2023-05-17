Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий
В четверг Ф1, FIA и организаторы Гран При Эмилии-Романьи сделали объявление, что провести запланированный на 19-21 мая уик-энд не представляется возможным
В первой половине мая на центральную Италию обрушилась непогода – затяжные дожди привели к подъему уровня воды в реках и гибели минимум двух человек.
Красный уровень угрозы, установленный властями провинции Эмилия-Романья в понедельник из-за многочисленных подтоплений, в итоге продлили до воскресенья.
Формула 1 еще во вторник утромделала вид, что происходящее не касается предстоящего Гран При в Имоле, и все приготовления идут по плану – однако во второй половине дня предпочла эвакуировать собственный персонал из паддока, который стала заливать местная речка Сантерно, обычно больше похожая на ручей.
В среду после консультаций с местными властями и промоутерами гонки боссы спорта пришли к выводу, что нет возможности безопасно провести этап.
Таким образом, Гран При Эмилии-Романьи не состоится, а сезон Формулы 1 продолжится через неделю на улицах Монте-Карло.
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