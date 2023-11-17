Формула 1 отложила вторую тренировку в Лас-Вегасе

Этап Ф1 в Неваде начался с красных флагов в первой тренировке: крышка одного из дренажных люков на бульваре Стрип сорвалась с креплений и серьезно повредила несколько машин.

После этого FIA начала инспекцию трассы, пообещав сообщить о дальнейшем расписании уик-энда позже.

Информация об отмене второй сессии появилась на технических мониторах в 23:00 по местному времени (10:00 Мск). При этом никаких официальных сообщений на этот момент не было.

Общее количество люков, идентичных отказавшему, на трассе длиной 6,2 км достигает сорока, и их проверка потребовала времени.

В паддоке Гран При уже активно разносятся слухи о переносе всех тренировок на следующий день. Но есть и те, кто говорят, что вторая сессия все же пройдет в ночь с четверга на пятницу и продлится дольше одного часа.

У команд ситуация с люком вызвала серьезную озабоченность. Кроме того, после объявления о переносе второй тренировки болельщики начали в массовом порядке покидать трибуны.

Для организаторов ситуация осложняется тем, что в 2:00 (13:00 Мск) по графику уже должен начаться частичный разбор трассы, чтобы к 4:00 (15:00 Мск) открыть улицы для обычного городского движения.

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