Формула 1 отложила вторую тренировку в Лас-Вегасе
За час до запланированного времени старта сессии FIA объявила, что проведение заездов переносится на более поздний срок
Этап Ф1 в Неваде начался с красных флагов в первой тренировке: крышка одного из дренажных люков на бульваре Стрип сорвалась с креплений и серьезно повредила несколько машин.
После этого FIA начала инспекцию трассы, пообещав сообщить о дальнейшем расписании уик-энда позже.
Информация об отмене второй сессии появилась на технических мониторах в 23:00 по местному времени (10:00 Мск). При этом никаких официальных сообщений на этот момент не было.
Общее количество люков, идентичных отказавшему, на трассе длиной 6,2 км достигает сорока, и их проверка потребовала времени.
В паддоке Гран При уже активно разносятся слухи о переносе всех тренировок на следующий день. Но есть и те, кто говорят, что вторая сессия все же пройдет в ночь с четверга на пятницу и продлится дольше одного часа.
У команд ситуация с люком вызвала серьезную озабоченность. Кроме того, после объявления о переносе второй тренировки болельщики начали в массовом порядке покидать трибуны.
Для организаторов ситуация осложняется тем, что в 2:00 (13:00 Мск) по графику уже должен начаться частичный разбор трассы, чтобы к 4:00 (15:00 Мск) открыть улицы для обычного городского движения.
Обновление: Формула 1 назначила новое время старта второй тренировки в Лас-Вегасе
Фото: Франсуа Тремблэ
Ремонт крышки дренажного люка на трассе в Лас-Вегасе
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