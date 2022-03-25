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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Формула 1 отложила вторую тренировку в Джидде из-за срочного брифинга

Сессию задержали на 15 минут из-за собрания в паддоке – оно понадобилось после взрыва на нефтяном терминале неподалеку от трассы

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Формула 1 отложила вторую тренировку в Джидде из-за срочного брифинга
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По ходу первой пятничной тренировки Гран При Саудовской Аравии на находящемся в 22 километрах от трассы нефтяном терминале компании Aramco – титульного спонсора этапа – произошел взрыв. По предварительной информации, его устроили йеменские повстанцы посредством дрона.  

Перед началом второй пятничной тренировки, запланированной на 20:00 местного времени (оно совпадает с московским), местные организаторы вместе с руководителями Ф1 собрали всех пилотов и представителей команд для информирования о случившемся и действиях промоутеров в этой связи.

Вопреки опасениям о возможности отмены сессии ее лишь перенесли на 15 минут. После брифинга гонщики вернулись в боксы и продолжили подготовку к выезду на трассу.

Официальную ответственность за атаку взяла на себя Коалиция за восстановление легитимности Йемена. 

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