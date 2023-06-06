Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

Прошлым летом боссы Ф1 во главе со Стефано Доменикали приехали в Южную Африку, где должны были объявить о возвращении национального Гран При впервые с 1993 года (на фото).

Однако в последний момент эти договоренности сорвались из-за жадности владельцев трассы «Кялами» близ Йоханнесбурга.

После той истории власти страны, которые должны были обеспечить весомую часть бюджета, резко охладели к Ф1 – однако зачем появились слухи о новой волне интереса, так как проведение Гран При с учетом нынешнего состояния спорта обещает значительную прибыль.

Но теперь можно говорить, что планы южноафриканской гонки вновь отложены на неопределенный срок. Источник Motorsport.com сообщил, что на точно не состоится в 2024 году.

Хорошая новость в том, что вместо этапа в далекой ЮАР поклонники спорта смогут вновь увидеть Гран При Бельгии в Спа. Эта гонка едва не выпала из календаря, но теперь гарантировано останется там на следующий сезон.