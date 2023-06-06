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Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

Как минимум в 2024 году этапа на трассе «Кялами» не будет точно, да и дальнейшая история сотрудничества теперь вызывает вопросы. Хорошая новость в том, что в календаре останется Спа

Мэтт Кью
Автор:
Айртон Сенна, McLaren MP4/8, Ален Прост, Williams FW15C, Михаэль Шумахер, Benetton B193A

Прошлым летом боссы Ф1 во главе со Стефано Доменикали приехали в Южную Африку, где должны были объявить о возвращении национального Гран При впервые с 1993 года (на фото).

Однако в последний момент эти договоренности сорвались из-за жадности владельцев трассы «Кялами» близ Йоханнесбурга. 

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После той истории власти страны, которые должны были обеспечить весомую часть бюджета, резко охладели к Ф1 – однако зачем появились слухи о новой волне интереса, так как проведение Гран При с учетом нынешнего состояния спорта обещает значительную прибыль.  

Но теперь можно говорить, что планы южноафриканской гонки вновь отложены на неопределенный срок. Источник Motorsport.com сообщил, что на точно не состоится в 2024 году.

Хорошая новость в том, что вместо этапа в далекой ЮАР поклонники спорта смогут вновь увидеть Гран При Бельгии в Спа. Эта гонка едва не выпала из календаря, но теперь гарантировано останется там на следующий сезон. 

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