Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом Следующая / Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Баку с разницей 0,070 секунды
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Формула 1 отложила квалификацию в Баку

Из-за задержки утренней тренировки главная субботняя сессия начнется на 15 минут позже, чем было запланировано

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Олег Карпов
Формула 1 отложила квалификацию в Баку
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Множество аварий в гонке Формулы 2 привело к тому, что ограждения азербайджанской трассы пришлось восстанавливать сразу в нескольких местах. По этой причине старт финальной тренировочной сессии отложили с 15:00 на 15:15 по местному времени (с 14:00 на 14:15 Мск).

Однако спортивный регламент Ф1 требует, чтобы с момента завершения финальной тренировки до начала квалификации прошло минимум два часа. Из-за переноса тренировка закончится в 15:15 Мск, так что расписание уик-энда пришлось скорректировать, хотя это едва ли понравилось телевещателям.

В официальном заявлении сказано, что «Из-за необходимости восстановить барьеры тренировка началась на 15 минут позже, потому, в соответствии с требованиями Статьи 39 Спортивного регламента, начало квалификации также отложено на 15 минут».

Спорт за стартовые позиции пилоты Ф1 начнут в 18:15 по бакинскому или в 17:15 по московскому времени.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом
Предыдущая новость

В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом
Следующая новость

Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Баку с разницей 0,070 секунды

Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Баку с разницей 0,070 секунды
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо Гран При Азербайджана
Формула 1

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию Гран При Азербайджана
Формула 1

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации

Самое важное:

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо
Формула 1 Формула 1

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию
Формула 1 Формула 1

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.