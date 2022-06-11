Формула 1 отложила квалификацию в Баку

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Множество аварий в гонке Формулы 2 привело к тому, что ограждения азербайджанской трассы пришлось восстанавливать сразу в нескольких местах. По этой причине старт финальной тренировочной сессии отложили с 15:00 на 15:15 по местному времени (с 14:00 на 14:15 Мск).

Однако спортивный регламент Ф1 требует, чтобы с момента завершения финальной тренировки до начала квалификации прошло минимум два часа. Из-за переноса тренировка закончится в 15:15 Мск, так что расписание уик-энда пришлось скорректировать, хотя это едва ли понравилось телевещателям.

В официальном заявлении сказано, что «Из-за необходимости восстановить барьеры тренировка началась на 15 минут позже, потому, в соответствии с требованиями Статьи 39 Спортивного регламента, начало квалификации также отложено на 15 минут».

Спорт за стартовые позиции пилоты Ф1 начнут в 18:15 по бакинскому или в 17:15 по московскому времени.