Формула 1 откажется от строенных Гран При

Минувший сезон Ф1 оказался предельно плотным – из-за пандемии первый этап удалось провести только в июле, а всего за 24 недели состоялись 17 Гран При. Несколько раз гонки проходили по три подряд без пауз. В чемпионате-21 подобный прием будет использован вновь – в общей сложности три раза.

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По словам генерального директора Ф1 Стефано Доменикали, использование строенных этапов является вынужденной мерой. В будущем спорт откажется от такой практики.

«Это весьма деликатный вопрос, с которым мы должны разобраться, – объяснил итальянец на недавней медиа-сессии для избранных СМИ. – Важно помнить, что сейчас многие люди потеряли работу, им непросто, потому эту историю лучше отложить на будущее.

Я знаю, какие сложности несет людям [из Ф1] и их семьям работа в таком графике, но, с другой стороны, важно уважать тех, у кого вовсе нет такой возможности.

В этом году у нас был единственный способ свести к минимуму эффект от COVID. Если бы мы решили провести побольше гонок в начале сезона, это стало бы серьезным риском. Именно поэтому во второй половине чемпионата у нас появятся такие случаи [строенных Гран При]».

Он добавил: «Нам нужен более сбалансированный календарь. Надеюсь, уже в следующем году, когда обстановка стабилизируется, мы сможем избежать строенных гонок. Я прекрасно понимаю, что должны быть какие-то пределы. Это касается и вопросов с логистикой.

Я бы сказал, что в этом году мы готовы на такой вариант в интересах бизнеса. Это единственный способ добиться поставленных целей в нынешнем сезоне».