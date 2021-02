Формула 1 откажется от радуги на машинах

Формула 1 решила отказаться от изображения радуги на болидах в рамках кампании We Race As One. Символ был нанесен на машины всех команд в прошлом году, чтобы показать единство Ф1 с обществом в борьбе с коронавирусом, а также выступить против дискриминации.

Ф1 заявила, что теперь намерена сосредоточить кампанию We Race As One на трех ключевых темах: окружающей среде, социальности и стратегии корпоративного управления. Главными ценностями в ее рамках станут экологичность, разнообразие и инклюзивность.

При этом Ф1 не намерена отказываться от специальной паузы перед каждой гонкой, во время которой пилоты выражали свой протест против расизма. В рамках акции большинство гонщиков вставало на одно колено.

В рамках борьбы за разнообразие Ф1 планирует учредить финансирование обучения талантливых инженеров из «непривилегированных сообществ». Также в планы Ф1 входит поддержка инициативы FIA «Женщины в автоспорте».