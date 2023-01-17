Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая

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О том, что Формула 1 не вернется в Шанхай, стало известно в первые дни декабря – причиной стало ужесточение коронавирусных ограничений в стране. В официальном заявлении промоутеров чемпионата было подчеркнуто, что эту гонку попробуют заменить, чтобы сохранить рекордное количество Гран При – 24.

Вскоре появились кандидаты – Турция и Португалия, – а в первые дни января китайские организаторы обозначили желание вернуться в календарь, так как пандемия пошла на спад.

Но источники еще задолго до этого сообщили, что боссы Ф1, проанализировав все варианты и оценив дополнительные затраты, передумали искать замену.

Именно так в итоге и вышло – во вторник Формула 1 официально объявила, что никакой новой гонки в календаре не будет, то есть в предстоящем сезоне Формулу 1 ждет 23 этапа – на один больше, чем в ушедшем 2022-м.

Дополнение: Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?