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Формула 1 отказалась от квалификационных гонок

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Формула 1 отказалась от квалификационных гонок
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2 июн. 2020 г., 10:55

Большинство команд поддержали идею, но в итоге предложение не дошло даже до стадии голосования

Участники Формулы 1 отказались от планов заменить квалификацию на субботнюю мини-гонку. Правила могли бы измениться, если бы за проголосовали все 10 команд. На стадии обсуждений выяснилось, что Mercedes выступает против, а Racing Point не может пообещать свою поддержку: команда Лоуресна Стролла попросила дать ей время, чтобы оценить концепцию.

В результате владельцы чемпионата из Liberty Media даже не стали проводить голосование по этому вопросу. Руководство Формулы 1 хотело ввести квалификационную гонку только на двух этапах сезона-2020. Речь шла о второй гонке в Австрии, которая намечена 12 июля, и об Emirates Гран При в честь 70-летия Формулы 1 в Сильверстоуне 9 августа.

Несмотря на временный характер предложения действующий чемпионы из Mercedes AMG заранее заблокировали эту идею. Причиной могло стать то, что 30-минутные гонки хотели проводить с перевернутой стартовой решеткой. При таком формате лидер общего зачета автоматически оказывался бы на последней позиции на старте субботней мини-гонки.

Активными сторонниками выступали Ferrari и Red Bull. «Проблема в том, что если мы будем использовать один и тот же формат на двух гонках на одной трассе, то и результаты получатся такими же, – объяснял свою позицию Кристиан Хорнер. – Позор, что мы упустили такую возможность».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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