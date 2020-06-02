Формула 1 отказалась от квалификационных гонок

Участники Формулы 1 отказались от планов заменить квалификацию на субботнюю мини-гонку. Правила могли бы измениться, если бы за проголосовали все 10 команд. На стадии обсуждений выяснилось, что Mercedes выступает против, а Racing Point не может пообещать свою поддержку: команда Лоуресна Стролла попросила дать ей время, чтобы оценить концепцию.

В результате владельцы чемпионата из Liberty Media даже не стали проводить голосование по этому вопросу. Руководство Формулы 1 хотело ввести квалификационную гонку только на двух этапах сезона-2020. Речь шла о второй гонке в Австрии, которая намечена 12 июля, и об Emirates Гран При в честь 70-летия Формулы 1 в Сильверстоуне 9 августа.

Несмотря на временный характер предложения действующий чемпионы из Mercedes AMG заранее заблокировали эту идею. Причиной могло стать то, что 30-минутные гонки хотели проводить с перевернутой стартовой решеткой. При таком формате лидер общего зачета автоматически оказывался бы на последней позиции на старте субботней мини-гонки.

Активными сторонниками выступали Ferrari и Red Bull. «Проблема в том, что если мы будем использовать один и тот же формат на двух гонках на одной трассе, то и результаты получатся такими же, – объяснял свою позицию Кристиан Хорнер. – Позор, что мы упустили такую возможность».