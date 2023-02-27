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Формула 1 отказалась от финальной «эски» в Барселоне

Уже в этом сезоне непопулярную связку поворотов на станут использовать при проведении Гран При

Адам Купер
Автор:
Формула 1 отказалась от финальной «эски» в Барселоне
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Организаторы испанского этапа Ф1 сообщили, что получили от FIA одобрение на изменение конфигурации трассы. Медленная «эска» на третьем секторе, которая появилась в 2007 году по соображениям безопасности, уходит в историю. 

Теперь пилоты чемпионата мира не будут преодолевать ее, что должно сделать более зрелищной борьбу на главной прямой трассы, которая находится непосредственно следом за этим участком.

Протяженность кольца сократится до 4,657 км, тогда как в версии с шиканой она составляла 4,675 км. 

Дискуссии о возможности отказа от «эски» продолжались уже долгое время, но только сейчас удалось отыскать решение, которое отвечает всем требованиям и заслуживает омологации FIA. У истоков этой работы стоял еще бывший руководитель гонок Ф1 Майкл Маси. 

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Изменения утвердили Нильс Виттих, нынешний главный судья чемпионата и делегат по безопасности, а также Стюарт Робертсон, отвечающий в федерации за автодромы и раллийные трассы.

Для этого потребовалось установить дополнительные мягкие барьеры TecPro с внешней стороны двух последних поворотов. Старая версия также сохранила омологацию. 

Кроме того, в первом повороте «Каталуньи» расширили зону безопасности и также смонтировали обновленные ограждения. 

Гран При Испании пройдет 2-4 июня.

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