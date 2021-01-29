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Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

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Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году
Автор:
, Ответственный редактор

Организаторы чемпионата опубликовали точное расписание предстоящих гонок, в котором нашлось немало интересного

Хотя один из этапов календаря по-прежнему скрыт под знаком вопроса, пресс-служба Ф1 уже представила точное расписание всех предстоящих этапов.

Из него следует, что все Гран При нового сезона состоятся в трехдневном формате – опыт сезона-2020, когда в Имоле машины выезжали на трассу только в субботу и воскресенья, не получил развития. 

При этом пятничные тренировки сокращены в общей сложности на час – сессий. как и раньше, осталось две, однако вместо 90 минут их продолжительность составит 60. 

Также из расписания следует, что Ф1 отказалась от практики давать старт гонки спустя 10 минут после начала очередного часа: в новом чемпионате пилоты будут уходить на прогревочный круг ровно в «ноль-ноль минут».

Оказалось, что перенос, совершенный в 2018 году в интересах телекомпаний, никак не отразился на аудитории спорта. В то же время, в паддоке новое время старта не нашло поддержки, потому решено было вернуть все на круги своя. 

Самый ранний старт в новом сезоне будет на Гран При Японии – в 8 утра по московскому времени. Самый поздний – в Остине и Мехико, где гонки начнутся в 22 часа. 

Гран При России в Сочи на этот раз стартует в 15:00 Мск. 

Время старта гонок Ф1 в 2021 году

Этап Дата Страна Место/трасса Старт (местное время)

Старт

(GMT*)
1. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир 18:00 15:00
2. 18 апреля Italy Италия Имола 15:00 13:00
3.  2 мая Будет объявлена позже Будет объявлена позже    
4. 9 мая Spain Испания Барселона 15:00 13:00
5.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло 15:00 13:00
6. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку 16:00 12:00
7. 13 июня Canada Канада Монреаль 14:00 18:00
8. 27 июня France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар) 15:00 13:00
9. 4 июля Austria Австрия Шпильберг 15:00 13:00
10. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун 15:00 14:00
11. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт 15:00 13:00
12. 29 августа Belgium Бельгия Спа 15:00 13:00
13. 5 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт 15:00 13:00
14. 12 сентября Italy Италия Монца 15:00 13:00
15. 26 сентября Russian Federation Россия Сочи 15:00 12:00
16. 3 октября Singapore Сингапур Марина-Бэй 20:00 12:00
17. 10 октября Japan Япония Сузука 14:00 5:00
18. 24 октября United States США Остин 14:00 19:00
19. 31 октября  Mexico Мексика Мехико 13:00 19:00
20. 7 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу 14:00 17:00
21. 21 ноября Australia Австралия Альберт-парк 17:00 6:00
22. 5 декабря Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда 19:00 16:00
23. 12 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби 17:00 13:00

*для получения московского времени надо прибавить к GMT 3 часа 

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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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