Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году
Организаторы чемпионата опубликовали точное расписание предстоящих гонок, в котором нашлось немало интересного
Хотя один из этапов календаря по-прежнему скрыт под знаком вопроса, пресс-служба Ф1 уже представила точное расписание всех предстоящих этапов.
Из него следует, что все Гран При нового сезона состоятся в трехдневном формате – опыт сезона-2020, когда в Имоле машины выезжали на трассу только в субботу и воскресенья, не получил развития.
При этом пятничные тренировки сокращены в общей сложности на час – сессий. как и раньше, осталось две, однако вместо 90 минут их продолжительность составит 60.
Также из расписания следует, что Ф1 отказалась от практики давать старт гонки спустя 10 минут после начала очередного часа: в новом чемпионате пилоты будут уходить на прогревочный круг ровно в «ноль-ноль минут».
Оказалось, что перенос, совершенный в 2018 году в интересах телекомпаний, никак не отразился на аудитории спорта. В то же время, в паддоке новое время старта не нашло поддержки, потому решено было вернуть все на круги своя.
Самый ранний старт в новом сезоне будет на Гран При Японии – в 8 утра по московскому времени. Самый поздний – в Остине и Мехико, где гонки начнутся в 22 часа.
Гран При России в Сочи на этот раз стартует в 15:00 Мск.
Время старта гонок Ф1 в 2021 году
|Этап
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|Старт (местное время)
|
Старт
(GMT*)
|1.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|18:00
|15:00
|2.
|18 апреля
|Италия
|Имола
|15:00
|13:00
|3.
|2 мая
|Будет объявлена позже
|Будет объявлена позже
|4.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|15:00
|13:00
|5.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|15:00
|13:00
|6.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|16:00
|12:00
|7.
|13 июня
|Канада
|Монреаль
|14:00
|18:00
|8.
|27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|15:00
|13:00
|9.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|15:00
|13:00
|10.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|15:00
|14:00
|11.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|15:00
|13:00
|12.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|15:00
|13:00
|13.
|5 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|15:00
|13:00
|14.
|12 сентября
|Италия
|Монца
|15:00
|13:00
|15.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|15:00
|12:00
|16.
|3 октября
|Сингапур
|Марина-Бэй
|20:00
|12:00
|17.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|14:00
|5:00
|18.
|24 октября
|США
|Остин
|14:00
|19:00
|19.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|13:00
|19:00
|20.
|7 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|14:00
|17:00
|21.
|21 ноября
|Австралия
|Альберт-парк
|17:00
|6:00
|22.
|5 декабря
|Саудовская Аравия
|Джидда
|19:00
|16:00
|23.
|12 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
|17:00
|13:00
*для получения московского времени надо прибавить к GMT 3 часа
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский