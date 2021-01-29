Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

Хотя один из этапов календаря по-прежнему скрыт под знаком вопроса, пресс-служба Ф1 уже представила точное расписание всех предстоящих этапов.

Из него следует, что все Гран При нового сезона состоятся в трехдневном формате – опыт сезона-2020, когда в Имоле машины выезжали на трассу только в субботу и воскресенья, не получил развития.

При этом пятничные тренировки сокращены в общей сложности на час – сессий. как и раньше, осталось две, однако вместо 90 минут их продолжительность составит 60.

Также из расписания следует, что Ф1 отказалась от практики давать старт гонки спустя 10 минут после начала очередного часа: в новом чемпионате пилоты будут уходить на прогревочный круг ровно в «ноль-ноль минут».

Оказалось, что перенос, совершенный в 2018 году в интересах телекомпаний, никак не отразился на аудитории спорта. В то же время, в паддоке новое время старта не нашло поддержки, потому решено было вернуть все на круги своя.

Самый ранний старт в новом сезоне будет на Гран При Японии – в 8 утра по московскому времени. Самый поздний – в Остине и Мехико, где гонки начнутся в 22 часа.

Гран При России в Сочи на этот раз стартует в 15:00 Мск.

Время старта гонок Ф1 в 2021 году