Формула 1 отдала дань памяти Фрэнку Уильямсу: галерея
В четверг в Джидде прошли показательные заезды Williams FW07, а команды Ф1 разместили на своих машинах наклейки с именем сэра Фрэнка
Фрэнк Уильямс скончался в минувший уик-энд на 80-м году жизни. Британец, чья команда больше 30 лет выступала в Формуле 1 и выиграла в общей сложности 16 титулов, вписал свое имя в историю спорта – и хотя сейчас Williams уже сменила собственников, новость о смерти британца затронула многих в паддоке.
В саудовской Джидде, где Ф1 проводит в эти выходные очередной уик-энд, в память о сэре Френке состоялись демонстрационные заезды машины FW07 – именно она принесла команде первую победу в 1979 году, а также Кубок конструкторов и титул Алана Джонса в сезоне-80.
Две машины FW07, включая ту самую чемпионскую Джонса, на этот раз пилотировали Дэймон Хилл и Мартин Брандл.
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Кроме того, многие команды разместили на своих автомобилях наклейки в память об Уильямсе.
Фотограф: Williams
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Эрик Юниус
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Williams
Фотограф: Alpine
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Джордж Расселл
Фотограф: Alpine
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Хэм стал быстрейшим в пятницу в Джидде, Леклер разбил машину
Хорнер: У всех проблемы с шинами, кто первый справится – тот и быстрее