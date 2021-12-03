Формула 1 отдала дань памяти Фрэнку Уильямсу: галерея

Фрэнк Уильямс скончался в минувший уик-энд на 80-м году жизни. Британец, чья команда больше 30 лет выступала в Формуле 1 и выиграла в общей сложности 16 титулов, вписал свое имя в историю спорта – и хотя сейчас Williams уже сменила собственников, новость о смерти британца затронула многих в паддоке.

В саудовской Джидде, где Ф1 проводит в эти выходные очередной уик-энд, в память о сэре Френке состоялись демонстрационные заезды машины FW07 – именно она принесла команде первую победу в 1979 году, а также Кубок конструкторов и титул Алана Джонса в сезоне-80.

Две машины FW07, включая ту самую чемпионскую Джонса, на этот раз пилотировали Дэймон Хилл и Мартин Брандл.

Дэймон Хилл, Williams FW07 1 / 4 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Мартин Брандл Williams FW07 2 / 4 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Мартин Брандл Williams FW07 3 / 4 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Мартин Брандл Williams FW07 4 / 4 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Кроме того, многие команды разместили на своих автомобилях наклейки в память об Уильямсе.

Наклейка на Williams FW43B в память о Фрэнке Уильямсе 1 / 10 Фотограф: Williams Наклейка на McLaren MCL35M в память о Фрэнке Уильямсе 2 / 10 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Наклейка на Ferrari SF21 в память о Фрэнке Уильямсе 3 / 10 Фотограф: Эрик Юниус Наклейка на Aston Martin AMR21 в память о Фрэнке Уильямсе 4 / 10 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Наклейка на Williams FW43B в память о Фрэнке Уильямсе 5 / 10 Фотограф: Williams Наклейка на Alpine A521 в память о Фрэнке Уильямсе 6 / 10 Фотограф: Alpine Наклейка на Alfa Romeo Racing C41 в память о Фрэнке Уильямсе 7 / 10 Фотограф: Alfa Romeo Шлем Джорджа Расселла, Williams 8 / 10 Фотограф: Джордж Расселл Наклейка на Alpine A521 в память о Фрэнке Уильямсе 9 / 10 Фотограф: Alpine Наклейка на Aston Martin AMR21 в память о Фрэнке Уильямсе 10 / 10 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images