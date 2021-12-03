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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Галерея

Формула 1 отдала дань памяти Фрэнку Уильямсу: галерея

В четверг в Джидде прошли показательные заезды Williams FW07, а команды Ф1 разместили на своих машинах наклейки с именем сэра Фрэнка

Формула 1 отдала дань памяти Фрэнку Уильямсу: галерея

Фрэнк Уильямс скончался в минувший уик-энд на 80-м году жизни. Британец, чья команда больше 30 лет выступала в Формуле 1 и выиграла в общей сложности 16 титулов, вписал свое имя в историю спорта – и хотя сейчас Williams уже сменила собственников, новость о смерти британца затронула многих в паддоке. 

В саудовской Джидде, где Ф1 проводит в эти выходные очередной уик-энд, в память о сэре Френке состоялись демонстрационные заезды машины FW07 – именно она принесла команде первую победу в 1979 году, а также Кубок конструкторов и титул Алана Джонса в сезоне-80.

Две машины FW07, включая ту самую чемпионскую Джонса, на этот раз пилотировали Дэймон Хилл и Мартин Брандл.

Дэймон Хилл, Williams FW07
Дэймон Хилл, Williams FW07
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Мартин Брандл Williams FW07
Мартин Брандл Williams FW07
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Мартин Брандл Williams FW07
Мартин Брандл Williams FW07
3/4

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Мартин Брандл Williams FW07
Мартин Брандл Williams FW07
4/4

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Кроме того, многие команды разместили на своих автомобилях наклейки в память об Уильямсе.

Наклейка на Williams FW43B в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Williams FW43B в память о Фрэнке Уильямсе
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Фотограф: Williams

Наклейка на McLaren MCL35M в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на McLaren MCL35M в память о Фрэнке Уильямсе
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Наклейка на Ferrari SF21 в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Ferrari SF21 в память о Фрэнке Уильямсе
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Фотограф: Эрик Юниус

Наклейка на Aston Martin AMR21 в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Aston Martin AMR21 в память о Фрэнке Уильямсе
4/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Наклейка на Williams FW43B в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Williams FW43B в память о Фрэнке Уильямсе
5/10

Фотограф: Williams

Наклейка на Alpine A521 в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Alpine A521 в память о Фрэнке Уильямсе
6/10

Фотограф: Alpine

Наклейка на Alfa Romeo Racing C41 в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Alfa Romeo Racing C41 в память о Фрэнке Уильямсе
7/10

Фотограф: Alfa Romeo

Шлем Джорджа Расселла, Williams
Шлем Джорджа Расселла, Williams
8/10

Фотограф: Джордж Расселл

Наклейка на Alpine A521 в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Alpine A521 в память о Фрэнке Уильямсе
9/10

Фотограф: Alpine

Наклейка на Aston Martin AMR21 в память о Фрэнке Уильямсе
Наклейка на Aston Martin AMR21 в память о Фрэнке Уильямсе
10/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

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