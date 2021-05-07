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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Формула 1 отчиталась об улучшении финансовых показателей

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Отчетность спорта за первый квартал 2021 года показывает, что после сложного спада, вызванного коронавирусной пандемией, начинается постепенное восстановление

Формула 1 отчиталась об улучшении финансовых показателей

С января по март прошлого года доход Формулы от основной деятельности составил всего $17 млн. В 2021-м сумма оказалась значительно больше – $159 млн. В отношении суммарных доходов картина выглядит похожим образом: рост с 39 до 180 миллионов долларов. 

При этом спорт остается убыточным, но динамика явно позитивная: убытки за квартал сократились с $137 до $33 млн. 

Стоит напомнить, что в марте 2020-го гонок не было – Формула 1 приехала в Австралию, но этап в самый последний момент пришлось отменить. В этот раз прошел Гран При Бахрейна, который принес значимые доходы. 

Правда, год назад Ф1 не пришлось ничего платить командам, тогда как в первом квартале этого на выплаты участникам чемпионата пришлось $44 млн.

В заявлении, которое Liberty Media выпустила одновременно с отчетностью, сказано об изменениях в структуре доходов: «По итогам трех первых месяцев 2021 года Ф1 провела переклассификацию части доходов. Прежде они числились вспомогательными, но теперь переведены в статус основных, чтобы лучше вписываться в нынешнюю структуру бизнеса. 

Перевод затронул доходы от подписки на Ф1 ТВ, от лицензирования коммерческих прав на гонки Ф2 и Ф3 и продажи их трансляций, от создания и поддержки видеоматериалов, а также от рекламных прав на цифровые платформы.

После этого в статьях вспомогательных доходов остались прежде всего перевозка грузов и доходы от гостевых программ».

Кроме того, Формула 1 сообщила о поступлении единовременного крупного платежа. По всей видимости, речь идет о штрафе, который выплатили организаторы Гран При Вьетнама, отказавшиеся от проведения гонки. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Автор Адам Купер

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