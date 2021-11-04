Формула 1 отчиталась о росте прибыли

Из опубликованного отчета следует, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли с 597 до 668 миллионов долларов, то есть на 12%.

В результате чемпионат зафиксировал прибыль в $80 млн – тогда как в 2020-м эти же три месяца закончились убытком в $104 млн. При этом команды получили выплаты в общей сумме $338 млн.

Примечательно, что гонок на этот раз оказалось меньше, семь против десяти. Обычно каждый Гран При становится источником прибыли, но в 2020-м этапы проходили без зрителей, потому вышло наоборот.

А вот поступления от телекомпания не зависят от зрителей, они пропорционально делятся на число Гран При. В этот раз таких выплат было меньше, но спорт, тем не менее, выглядит в финансовом плане гораздо лучше.

Этому помогло возвращение Паддок-клуба, который работал на шести из семи проведенных за квартал гонок.

В официальном заявлении Ф1 говорится: «Рост показателей стал возможен прежде всего благодаря доходам от гонок, тогда как в прошлом году ограничения на допуск зрителей привели к разовым пересмотрам условий контрактов на проведение гонок.

Медиа-права и спонсорство принесли на этот раз меньше денег из-за фактора количества гонок (7/22 в третьем квартале 2021-го против 10/17 в аналогичном периоде прошлого года), но частично это было компенсировано увеличением подписки на F1 TV и доходами от новых спонсорах».