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Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму

Трехкратный чемпион употребил в отношении семикратного матерные и расистские выражения

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Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму
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Формула 1 выпустила официальное заявление с осуждением трехкратного чемпиона мира, бразильца Нельсона Пике. В нем говорится о недопустимости в чемпионате любых расистских высказываний.

Причиной стало интервью, которое Пике дал бразильскому подскасту Motorsport Talk. Сама запись была сделана еще в ноябре прошлого года, опубликована в марте, но только сейчас вышла за пределы бразильского сегмента интернета и получила широкое распростронение в соцсетях.

В подкасте обсуждались события Гран При Великобритании прошлого года, когда Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном в самом начале гонки. Тогда Ферстаппен улетел в стену, а Хэмилтон смог продолжить и в итоге выиграл гонку, существенно увеличив свои шансы в борьбе за титул.

В переводе с португальского Пике сказал о том событии примерно следующее: «Этот ********** [пренебрежительное обозначение маленького мальчика африканского происхождения] поступил грязно. Он ринулся в поворот, где было место только для одного. И ему повезло, что только Макс ******* [матерное слово со значением «вылетел»] с трассы».

Напомним, что дочь Нельсона Пике Келли, мать корой является голландкой, встречается как раз с Максом Ферстаппеном.

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