Формула 1 Гран При Бразилии
Новость

Формула 1 останется в Бразилии до 2030 года

По ходу уик-энда в Сан-Паулу боссы спорта объявили о продлении контракта с местными промоутерами

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
Updated
После старта гонки

Автодром «Интерлагос» впервые принял Гран При Бразилии еще в 1972 году – после этого национальная гонка на время переезжала в Рио, но с 1990-го неизменно проходит только в Сан-Паулу. 

В короновирусном 2020-м этап не состоялся, но именно тогда Формула 1 продлила контракт с местными организаторами до сезона-2025. По ходу нынешнего Гран При стало известно, что гонка на «Интерлагосе» останется в календаре чемпионата мира до 2030 года. 

Также стала известна величина промоутерского взноса – £2,7 млн ежегодно. Так как финансировать гонку на автодроме, который носит местного гонщика Ф1 Хосе Карлоса Пасе, будут прежде всего власти города, этап сохранит введенное в 2021-м имя Гран При Сан-Паулу.  

В недавнем прошлом президент Бразилии Жаир Болсонару едва не вернул гонку в Рио, где собирались построить совершенно новый гоночный комплекс – но проигранные им выборы сняли этот вопрос с повестки дня. 

Читайте также:
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C42

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C42

В последние годы на «Интерлагосе» благодаря солидным инвестициям серьезно обновили инфраструктуру, в том числе выстроили новый комплекс зданий паддока. 

Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Сайнс стал лучшим в тренировке на «Интерлагосе», Ферстаппен остался 16-м
Следующая новость Pirelli попросила FIA очистить асфальт «Интерлагоса» после проколов в тренировках
Мэтт Кью
Больше от
Мэтт Кью
«Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом

«Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом

Формула 1
Гран При Бразилии

«Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом «Не в то время не в том месте». Алонсо объяснил аварию с Оконом

Pirelli попросила FIA очистить асфальт «Интерлагоса» после проколов в тренировках

Pirelli попросила FIA очистить асфальт «Интерлагоса» после проколов в тренировках

Формула 1
Гран При Бразилии

Pirelli попросила FIA очистить асфальт «Интерлагоса» после проколов в тренировках Pirelli попросила FIA очистить асфальт «Интерлагоса» после проколов в тренировках

Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA

Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA

Формула 1
Гран При США

Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA

Самое важное:

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

F1 Формула 1
Гран При США

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Норрис о поуле: По ощущениям, это был один из моих худших кругов

Норрис о поуле: По ощущениям, это был один из моих худших кругов

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Норрис о поуле: По ощущениям, это был один из моих худших кругов Норрис о поуле: По ощущениям, это был один из моих худших кругов

Фото дня: Масса все же приехал на «Интерлагос»

Фото дня: Масса все же приехал на «Интерлагос»

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Фото дня: Масса все же приехал на «Интерлагос» Фото дня: Масса все же приехал на «Интерлагос»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.