Формула 1 останется в Бразилии до 2030 года

Автодром «Интерлагос» впервые принял Гран При Бразилии еще в 1972 году – после этого национальная гонка на время переезжала в Рио, но с 1990-го неизменно проходит только в Сан-Паулу.

В короновирусном 2020-м этап не состоялся, но именно тогда Формула 1 продлила контракт с местными организаторами до сезона-2025. По ходу нынешнего Гран При стало известно, что гонка на «Интерлагосе» останется в календаре чемпионата мира до 2030 года.

Также стала известна величина промоутерского взноса – £2,7 млн ежегодно. Так как финансировать гонку на автодроме, который носит местного гонщика Ф1 Хосе Карлоса Пасе, будут прежде всего власти города, этап сохранит введенное в 2021-м имя Гран При Сан-Паулу.

В недавнем прошлом президент Бразилии Жаир Болсонару едва не вернул гонку в Рио, где собирались построить совершенно новый гоночный комплекс – но проигранные им выборы сняли этот вопрос с повестки дня.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C42

В последние годы на «Интерлагосе» благодаря солидным инвестициям серьезно обновили инфраструктуру, в том числе выстроили новый комплекс зданий паддока.