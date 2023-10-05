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Формула 1 Новость

Формула 1 ослабила ограничения на работу команд в съемочные дни

С 2024 года правила заездов станут не такими строгими – прежде всего это касается максимальной дистанции

Джонатан Нобл
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, съемочный день в Монце

Так как тесты – будь то официальные или частные – на технике Формулы 1 текущего сезона предельно ограничены, у команд сейчас остается единственная возможность обкатать свои машины или организовать испытания в случае крайней необходимости. 

Речь о прописанных в правилах двух съемочных днях, которые давно уже стали далеко не только съемочными. Сейчас для них установлены весьма серьезные ограничения: в частности, это использование особо жестких демонстрационных шин с протектором и максимальная дистанция в 100 км. 

Однако недавно на голосовании Всемирного совета по автоспорту было утверждено решение увеличить эту дистанцию вдвое – до 200 км. 

Тем самым в руководстве спорта фактически признали, что съемочные дни превратились в частные тесты, на которых желательно поездить побольше. 

Также в регламенте появилась оговорка, что «команда имеет право провести только один съемочный день в течении одних суток».

При этом правила относительно резины и обязательного оснащения машин электронным контрольным блоком FIA остались в силе. 

Кроме того, теперь будут разрешены два «демонстрационных заезда» на дистанцию 50 км – причем о них необязательно информировать других участников чемпионата. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Red Bull Content Pool

Другие изменения включают уточнения графика предсезонных тестов. В 2024 году они пройдут в Бахрейне, однако работать на трассе можно будет с 10 до 19 часов – минувшей зимой клетчатый флаг вывешивали в 19:30.

Одновременно FIA закрыла лазейку в нынешних правилах тестов на старой технике, которые никак не ограничены. Отныне в таких заездах запрещено ставить на машины любые детали, которые не использовались прежде по ходу гоночных уик-эндов. 

Это не позволит проверять по ходу таких тестов технические решения, которые нацелены на использование в машинах текущего сезона. 

Там же есть еще одно уточнение: «Запрещено использование любых экспериментальных деталей, датчиков, инструментов, программного обеспечения, измененных компонентов, а также проведение операционных или процедурных тестов, которые могут дать участнику информацию, применимую к актуальным машинам.

Разрешены лишь инструменты и сенсоры, обеспечивающие надежную работу техники и использовавшиеся ранее в одной или более гонках чемпионата».

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