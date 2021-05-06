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Формула 1 Новость

Формула 1 опять все сделала не так. Берни предложил свои правила спринтов

По мнению бывшего босса чемпионата, в том виде, в каком она реализована сейчас, идея с новым форматом уик-энда не принесет спорту пользы

Формула 1 опять все сделала не так. Берни предложил свои правила спринтов

На июльском Гран При Великобритании Формула 1 впервые проведет две гонки за уик-энд. Идея устраивать по субботам 100-километровые спринты была официально внесена в регламент. В нынешнем сезоне болельщики увидят их трижды – после чего и будет принято решение, получит ли подобная практика свое продолжение. 

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Особенность нового формата в том, что на старте спринта гонщики займут места в соответствии с итогами квалификации, трое первых на финише получат бонусные очки, а итоги этого заезда определят воскресную решетку. 

По мнению бывшего босса Ф1 Берни Экклстоуна, такие правила едва ли сделают спорт интереснее. Лидеры получат возможность заработать еще больше очков, что лишь усложнит задачу середнякам пелотона. 

«То, как они все это придумали – полнейший нонсенс, – сказал 90-летний британец в интервью Sport1. – Если победитель спринта будет получать дополнительные очки да еще и первую стартовую позицию, в конце сезона это не позволит увидеть реальную картину того, кто на самом деле лучший гонщик».

Берни рассказал, как, по его мнению, стоило подойти к субботним гонкам: «Моя первоначальная идея состояла в том, чтобы давать победителю спринта, предположим, десять очков. Но при этом он бы стартовал в главной гонке десятым. 

Если после этого в воскресенье ему удалось бы пробиться, скажем, на третье место, это стало бы хорошим свидетельством его умений».

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