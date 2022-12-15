Формула 1 опубликовала время начала гонок в сезоне-2023
Самая ранняя гонка в следующем году стартует в 8 утра, самая поздняя – в 11 вечера по московскому времени
В новом сезоне участникам Ф1 предстоит провести 23 уик-энда – при этом есть вероятность, что их число вырастет до 24, если организаторы чемпионата найдут замену отмененному Гран При Китая.
Чемпионат стартует в первые выходные марта, третий год подряд первую гонку примет Бахрейн. В последний раз участники выйдут на старт в конце ноября.
Самым интересным в опубликованном расписании выглядит формат нового этапа в Лас-Вегасе. Его сессии пройдут в четверг, пятницу и субботу поздно вечером по местному времени – уже после заката.
При этом из-за большой разницы в часовых поясах в Европе в это время будет еще ночь, а в России уже наступит утро следующего дня – в итоге квалификация и гонка пройдут в то же время, что, например, в Японии.
Конфигурация трассы в Лас-Вегасе
Фото: Liberty Media
Шесть Гран При пройдут в спринтерском формате, причем старт субботних заездов неизменно намечен на половину очередного часа – тогда как все воскресные гонки и все квалификации начнутся в «ноль-ноль минут».
Время старта сессий Гран При Формулы 1 в 2023 году*
|Дата
|Гонка
|Трен 1
|Трен 2
(Квал)
|Трен 3
(Трен 2)
|Квал
(Спринт)
|Гонка
|Закат
|3-5.03
|Бахрейн
|14:30
|18:00
|14:30
|18:00
|18:00
|17:51
|17-19.03
|Джидда
|16:30
|20:00
|16:30
|20:00
|20:00
|18:33
|31.03-2.04
|Мельбурн
|05:30
|09:00
|05:30
|08:00
|08:00
|11:12
|28-30.04
|Баку
|12:30
|16:00
|12:30
|16:30
|14:00
|18:34
|5-7.05
|Майами
|20:30
|00:00 (+1)
|19:30
|23:00
|22:30
|02:55 (+1)
|19-21.05
|Имола
|14:30
|18:00
|13:30
|17:00
|16:00
|21:39
|26-28.05
|Монако
|14:30
|18:00
|13:30
|17:00
|16:00
|22:01
|2-4.06
|Испания
|14:30
|18:00
|13:30
|17:00
|16:00
|22:20
|16-18.06
|Канада
|20:30
|00:00 (+1)
|19:30
|23:00
|21:00
|03:45 (+1)
|30.06-2.07
|Австрия
|14:30
|18:00
|13:30
|17:30
|16:00
|21:56
|7-9.07
|Британия
|14:30
|18:00
|13:30
|17:00
|17:00
|23:23
|21-23.07
|Венгрия
|14:30
|18:00
|13:30
|17:00
|16:00
|21:21
|28-30.07
|Спа
|14:30
|18:00
|13:30
|17:30
|16:00
|22:35
|25-27.08
|Зандфорт
|13:30
|17:00
|11:30 - 12:30
|16:00
|16:00
|21:40
|1-3.09
|Монца
|14:30
|18:00
|13:30
|17:00
|16:00
|20:57
|15-17.09
|Сингапур
|12:30
|16:00
|12:30
|16:00
|15:00
|14:02
|22-24.09
|Япония
|05:30
|10:00
|05:30
|09:00
|09:00
|12:48
|6-8.10
|Катар
|13:30
|17:00
|13:30
|17:30
|17:00
|17:13
|20-22.10
|Остин
|20:30
|00:00 (+1)
|21:00
|01:00 (+1)
|22:00
|02:52 (+1)
|27-29.10
|Мехико
|21:30
|01:00 (+1)
|20:30
|23:00
|23:00
|03:04 (+1)
|3-5.11
|Бразилия
|17:30
|21:00
|17:30
|21:30
|21:00
|00:22 (+1)
|16-18.11
|Лас-Вегас
|05:30
|09:00
|05:30
|09:00
|09:00
|03:30
|24-26.11
|Абу-Даби
|12:30
|16:00
|13:30
|17:00
|18:00
|18:33
*указано московское время начало сессий; на этапах, названия которых выделены жирным, используется спринтерский формат; продолжительность всех тренировок составляет 1 час; отметка (+1) означает, что указано время следующего календарного дня
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