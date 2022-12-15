Формула 1 опубликовала время начала гонок в сезоне-2023

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В новом сезоне участникам Ф1 предстоит провести 23 уик-энда – при этом есть вероятность, что их число вырастет до 24, если организаторы чемпионата найдут замену отмененному Гран При Китая.

Чемпионат стартует в первые выходные марта, третий год подряд первую гонку примет Бахрейн. В последний раз участники выйдут на старт в конце ноября.

Самым интересным в опубликованном расписании выглядит формат нового этапа в Лас-Вегасе. Его сессии пройдут в четверг, пятницу и субботу поздно вечером по местному времени – уже после заката.

При этом из-за большой разницы в часовых поясах в Европе в это время будет еще ночь, а в России уже наступит утро следующего дня – в итоге квалификация и гонка пройдут в то же время, что, например, в Японии.

Конфигурация трассы в Лас-Вегасе Фото: Liberty Media

Шесть Гран При пройдут в спринтерском формате, причем старт субботних заездов неизменно намечен на половину очередного часа – тогда как все воскресные гонки и все квалификации начнутся в «ноль-ноль минут».

Время старта сессий Гран При Формулы 1 в 2023 году*

Дата Гонка Трен 1 Трен 2

(Квал) Трен 3

(Трен 2) Квал

(Спринт) Гонка Закат 3-5.03 Бахрейн 14:30 18:00 14:30 18:00 18:00 17:51 17-19.03 Джидда 16:30 20:00 16:30 20:00 20:00 18:33 31.03-2.04 Мельбурн 05:30 09:00 05:30 08:00 08:00 11:12 28-30.04 Баку 12:30 16:00 12:30 16:30 14:00 18:34 5-7.05 Майами 20:30 00:00 (+1) 19:30 23:00 22:30 02:55 (+1) 19-21.05 Имола 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 21:39 26-28.05 Монако 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 22:01 2-4.06 Испания 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 22:20 16-18.06 Канада 20:30 00:00 (+1) 19:30 23:00 21:00 03:45 (+1) 30.06-2.07 Австрия 14:30 18:00 13:30 17:30 16:00 21:56 7-9.07 Британия 14:30 18:00 13:30 17:00 17:00 23:23 21-23.07 Венгрия 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 21:21 28-30.07 Спа 14:30 18:00 13:30 17:30 16:00 22:35 25-27.08 Зандфорт 13:30 17:00 11:30 - 12:30 16:00 16:00 21:40 1-3.09 Монца 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 20:57 15-17.09 Сингапур 12:30 16:00 12:30 16:00 15:00 14:02 22-24.09 Япония 05:30 10:00 05:30 09:00 09:00 12:48 6-8.10 Катар 13:30 17:00 13:30 17:30 17:00 17:13 20-22.10 Остин 20:30 00:00 (+1) 21:00 01:00 (+1) 22:00 02:52 (+1) 27-29.10 Мехико 21:30 01:00 (+1) 20:30 23:00 23:00 03:04 (+1) 3-5.11 Бразилия 17:30 21:00 17:30 21:30 21:00 00:22 (+1) 16-18.11 Лас-Вегас 05:30 09:00 05:30 09:00 09:00 03:30 24-26.11 Абу-Даби 12:30 16:00 13:30 17:00 18:00 18:33 *указано московское время начало сессий; на этапах, названия которых выделены жирным, используется спринтерский формат; продолжительность всех тренировок составляет 1 час; отметка (+1) означает, что указано время следующего календарного дня