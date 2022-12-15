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Формула 1 Новость

Формула 1 опубликовала время начала гонок в сезоне-2023

Самая ранняя гонка в следующем году стартует в 8 утра, самая поздняя – в 11 вечера по московскому времени

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Формула 1 опубликовала время начала гонок в сезоне-2023
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В новом сезоне участникам Ф1 предстоит провести 23 уик-энда – при этом есть вероятность, что их число вырастет до 24, если организаторы чемпионата найдут замену отмененному Гран При Китая. 

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Чемпионат стартует в первые выходные марта, третий год подряд первую гонку примет Бахрейн. В последний раз участники выйдут на старт в конце ноября.

Самым интересным в опубликованном расписании выглядит формат нового этапа в Лас-Вегасе. Его сессии пройдут в четверг, пятницу и субботу поздно вечером по местному времени – уже после заката.

При этом из-за большой разницы в часовых поясах в Европе в это время будет еще ночь, а в России уже наступит утро следующего дня – в итоге квалификация и гонка пройдут в то же время, что, например, в Японии. 

Конфигурация трассы в Лас-Вегасе

Конфигурация трассы в Лас-Вегасе

Фото: Liberty Media

Шесть Гран При пройдут в спринтерском формате, причем старт субботних заездов неизменно намечен на половину очередного часа – тогда как все воскресные гонки и все квалификации начнутся в «ноль-ноль минут».

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Время старта сессий Гран При Формулы 1 в 2023 году*

Дата Гонка Трен 1 Трен 2
(Квал)		 Трен 3
(Трен 2)		 Квал
(Спринт)		 Гонка Закат
3-5.03 Bahrain Бахрейн 14:30 18:00 14:30 18:00 18:00 17:51
17-19.03  Saudi Arabia Джидда 16:30 20:00 16:30 20:00 20:00 18:33
31.03-2.04 Australia Мельбурн 05:30 09:00 05:30 08:00 08:00 11:12
28-30.04  Azerbaijan Баку 12:30 16:00 12:30 16:30 14:00 18:34
5-7.05 United States Майами 20:30 00:00 (+1) 19:30 23:00 22:30 02:55 (+1)
19-21.05 Italy Имола 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 21:39
26-28.05 Monaco Монако 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 22:01
2-4.06 Spain Испания 14:30  18:00 13:30 17:00 16:00 22:20
16-18.06 Canada Канада 20:30 00:00 (+1) 19:30 23:00 21:00 03:45 (+1)
30.06-2.07 Austria Австрия 14:30 18:00 13:30 17:30 16:00 21:56
7-9.07 United Kingdom Британия 14:30 18:00 13:30 17:00 17:00 23:23
21-23.07 Hungary Венгрия 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 21:21
28-30.07 Belgium Спа 14:30 18:00 13:30 17:30 16:00 22:35
25-27.08 Netherlands Зандфорт 13:30 17:00 11:30 - 12:30 16:00 16:00 21:40
1-3.09 Italy Монца 14:30 18:00 13:30 17:00 16:00 20:57
15-17.09 Singapore Сингапур 12:30 16:00 12:30 16:00 15:00 14:02
22-24.09 Japan Япония 05:30 10:00 05:30 09:00 09:00 12:48
6-8.10 Qatar Катар 13:30 17:00 13:30 17:30 17:00 17:13
20-22.10 United States Остин 20:30 00:00 (+1) 21:00 01:00 (+1) 22:00 02:52 (+1)
27-29.10 Mexico Мехико 21:30 01:00 (+1) 20:30 23:00 23:00 03:04 (+1)
3-5.11 Brazil Бразилия 17:30 21:00 17:30 21:30 21:00 00:22 (+1)
16-18.11 United States Лас-Вегас 05:30 09:00 05:30 09:00 09:00 03:30
24-26.11 United Arab Emirates Абу-Даби 12:30 16:00 13:30 17:00 18:00 18:33

*указано московское время начало сессий; на этапах, названия которых выделены жирным, используется спринтерский формат; продолжительность всех тренировок составляет 1 час; отметка (+1) означает, что указано время следующего календарного дня

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