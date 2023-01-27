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Формула 1 опубликовала расписание тестов в Бахрейне

Все при дня на трассе в Сахире пройдут по одному и тому же графику

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, Редактор (Турция)
Формула 1 опубликовала расписание тестов в Бахрейне
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В 2023 году предсезонная подготовка команд Ф1 будет предельно короткой – участники чемпионата смогут провести на трассе всего три дня, с 23 по 25 февраля. 

В пятницу Формула 1 опубликовала единое расписание, которое будет действовать по ходу всей сессии.

Заезды ежедневно будут начинаться в 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским. С 14:00 до 15:00 запланировал перерыв на обед, а в 19:30 работу команд завершит клетчатый флаг. 

При этом, в отличие от прошлых лет, будут организованы две официальные медиа-сессии – в 14:05 для гонщиков, а в 14:35 – для представителей команд.

Отметим, что прежде на тестах не было фиксированного перерыва, так как считалось, что проблемы с надежностью машин могут вынудить команды менять собственный график, потому работать на трассе можно было в любое время между началом и завершением заездов. 

Новый сезон Ф1 стартует в Бахрейне 3 марта. 

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