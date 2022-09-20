Формула 1 опубликовала календарь на 2023 год

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Рекордный по величине календарь одобрил на онлайн-голосовании Всемирный совет FIA по автоспорту. По сравнению с нынешним сезоном, в нем можно отыскать довольно много изменений. При этом борьба вновь стартует в Бахрейне, а завершится в Абу-Даби.

Несмотря на слухи о сложных переговорах с Автоклубом Монако, гонка в княжестве осталась в календаре, а вот возвращение Формулы 1 на африканский континент, которое активно пророчили местные СМИ, пока не состоялось.

Зато в 2023-м чемпионат вернется в Китай и Катар, а также дебютирует в Лас-Вегасе. Чтобы уместить все эти гонки, пришлось пожертвовать не самым популярным французским этапом в Ле-Кастелле.

Также примечательно, что боссы Ф1 оставили свободным 10-11 июня, когда пройдут «24 часа Ле-Мана».

Гран При Азербайджана, который прежде проводился в начала лета, переехал на конец апреля, тогда как гонки в Имоле и Барселоне, напротив, состоятся позже, чем обычно.

Этап в Спа, который тоже был под угрозой вылета, проведут еще до летних каникул, а в октябре-ноябре запланировано большое турне Ф1 по Северной и Южной Америке. При этом гонка в Лас-Вегасе, как мы уже писали, пройдет в ночь с субботы на воскресенье по местному времсени.

Первый с 2019 года этап в Китае носит предварительный статус и будет окончательно утвержден, когда станут понятны коронавирусные правила и ограничения на момент его проведения.

В календаре можно отыскать два строенных Гран При (Имола-Монако-Испания и Остин-Мехико-Сан-Паулу), однако августовский перерыв составит привычные четыре недели.

Календарь Формулы 1 на 2023 год

Этап Дата Гонка Трасса / место 1 3-5 марта Гран При Бахрейна Сахир 2 17-19 марта Гран При Саудовской Аравии Джидда 3 31 марта – 2 апреля Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн 4 14-16 апреля Гран При Китая Шанхай 5 28-30 апреля Гран При Азербайджана Баку 6 5-7 мая Гран При Майами Майами, США 7 19-21 мая Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия 8 26-28 мая Гран При Монако Монте-Карло 9 2-4 июня Гран При Испании «Каталунья», Барселона 10 16-18 июня Гран При Канады Монреаль 11 30 июня – 2 июля Гран При Австрии Шпильберг 12 7-9 июля Гран При Великобритании Сильверстоун 13 21-23 июля Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт 14 28-30 июля Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам» 15 25-27 августа Гран При Нидерландов Зандфорт 16 1-3 сентября Гран При Италии Монца 17 15-17 сентября Гран При Сингапура «Марина-Бэй» 18 22-24 сентября Гран При Японии Сузука 19 6-8 октября Гран При Катара Лосаил 20 20-22 октября Гран При США Остин 21 27-29 октября Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика 22 3-5 ноября Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия 23 16-18 ноября Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США 24 24-26 ноября Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

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