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Формула 1 Новость

Формула 1 опубликовала календарь на 2023 год

С марта по ноябрь планируется провести 24 гонки, включая Гран При Китая, Катара и Лас-Вегаса. Во Франции этапа больше не будет

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Формула 1 опубликовала календарь на 2023 год
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Рекордный по величине календарь одобрил на онлайн-голосовании Всемирный совет FIA по автоспорту. По сравнению с нынешним сезоном, в нем можно отыскать довольно много изменений. При этом борьба вновь стартует в Бахрейне, а завершится в Абу-Даби. 

Несмотря на слухи о сложных переговорах с Автоклубом Монако, гонка в княжестве осталась в календаре, а вот возвращение Формулы 1 на африканский континент, которое активно пророчили местные СМИ, пока не состоялось. 

Зато в 2023-м чемпионат вернется в Китай и Катар, а также дебютирует в Лас-Вегасе. Чтобы уместить все эти гонки, пришлось пожертвовать не самым популярным французским этапом в Ле-Кастелле. 

Также примечательно, что боссы Ф1 оставили свободным 10-11 июня, когда пройдут «24 часа Ле-Мана».

Гран При Азербайджана, который прежде проводился в начала лета, переехал на конец апреля, тогда как гонки в Имоле и Барселоне, напротив, состоятся позже, чем обычно. 

Этап в Спа, который тоже был под угрозой вылета, проведут еще до летних каникул, а в октябре-ноябре запланировано большое турне Ф1 по Северной и Южной Америке. При этом гонка в Лас-Вегасе, как мы уже писали, пройдет в ночь с субботы на воскресенье по местному времсени.

Первый с 2019 года этап в Китае носит предварительный статус и будет окончательно утвержден, когда станут понятны коронавирусные правила и ограничения на момент его проведения.

В календаре можно отыскать два строенных Гран При (Имола-Монако-Испания и Остин-Мехико-Сан-Паулу), однако августовский перерыв составит привычные четыре недели. 

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Календарь Формулы 1 на 2023 год

Этап Дата Гонка Трасса / место
1 3-5 марта Bahrain Гран При Бахрейна Сахир
2 17-19 марта Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии Джидда
3 31 марта – 2 апреля Australia Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн
4 14-16 апреля China Гран При Китая Шанхай
5 28-30 апреля Azerbaijan Гран При Азербайджана Баку
6 5-7 мая United States Гран При Майами Майами, США
7 19-21 мая Italy Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия
8 26-28 мая Monaco Гран При Монако Монте-Карло
9 2-4 июня Spain Гран При Испании «Каталунья», Барселона
10 16-18 июня Canada Гран При Канады Монреаль
11 30 июня – 2 июля Austria Гран При Австрии Шпильберг
12 7-9 июля United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
13 21-23 июля Hungary Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт
14 28-30 июля Belgium Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»
15 25-27 августа Netherlands Гран При Нидерландов Зандфорт
16 1-3 сентября Italy Гран При Италии Монца
17 15-17 сентября Singapore Гран При Сингапура «Марина-Бэй»
18 22-24 сентября Japan Гран При Японии Сузука
19 6-8 октября Qatar Гран При Катара Лосаил
20 20-22 октября United States Гран При США Остин
21 27-29 октября Mexico Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика
22 3-5 ноября Brazil Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия
23 16-18 ноября United States Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США
24 24-26 ноября United Arab Emirates Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ
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