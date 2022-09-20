Формула 1 опубликовала календарь на 2023 год
С марта по ноябрь планируется провести 24 гонки, включая Гран При Китая, Катара и Лас-Вегаса. Во Франции этапа больше не будет
Рекордный по величине календарь одобрил на онлайн-голосовании Всемирный совет FIA по автоспорту. По сравнению с нынешним сезоном, в нем можно отыскать довольно много изменений. При этом борьба вновь стартует в Бахрейне, а завершится в Абу-Даби.
Несмотря на слухи о сложных переговорах с Автоклубом Монако, гонка в княжестве осталась в календаре, а вот возвращение Формулы 1 на африканский континент, которое активно пророчили местные СМИ, пока не состоялось.
Зато в 2023-м чемпионат вернется в Китай и Катар, а также дебютирует в Лас-Вегасе. Чтобы уместить все эти гонки, пришлось пожертвовать не самым популярным французским этапом в Ле-Кастелле.
Также примечательно, что боссы Ф1 оставили свободным 10-11 июня, когда пройдут «24 часа Ле-Мана».
Гран При Азербайджана, который прежде проводился в начала лета, переехал на конец апреля, тогда как гонки в Имоле и Барселоне, напротив, состоятся позже, чем обычно.
Этап в Спа, который тоже был под угрозой вылета, проведут еще до летних каникул, а в октябре-ноябре запланировано большое турне Ф1 по Северной и Южной Америке. При этом гонка в Лас-Вегасе, как мы уже писали, пройдет в ночь с субботы на воскресенье по местному времсени.
Первый с 2019 года этап в Китае носит предварительный статус и будет окончательно утвержден, когда станут понятны коронавирусные правила и ограничения на момент его проведения.
В календаре можно отыскать два строенных Гран При (Имола-Монако-Испания и Остин-Мехико-Сан-Паулу), однако августовский перерыв составит привычные четыре недели.
Календарь Формулы 1 на 2023 год
|Этап
|Дата
|Гонка
|Трасса / место
|1
|3-5 марта
|Гран При Бахрейна
|Сахир
|2
|17-19 марта
|Гран При Саудовской Аравии
|Джидда
|3
|31 марта – 2 апреля
|Гран При Австралии
|Альберт-парк, Мельбурн
|4
|14-16 апреля
|Гран При Китая
|Шанхай
|5
|28-30 апреля
|Гран При Азербайджана
|Баку
|6
|5-7 мая
|Гран При Майами
|Майами, США
|7
|19-21 мая
|Гран При Эмилии-Романьи
|Имола, Италия
|8
|26-28 мая
|Гран При Монако
|Монте-Карло
|9
|2-4 июня
|Гран При Испании
|«Каталунья», Барселона
|10
|16-18 июня
|Гран При Канады
|Монреаль
|11
|30 июня – 2 июля
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|12
|7-9 июля
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|13
|21-23 июля
|Гран При Венгрии
|«Хунгароринг», Будапешт
|14
|28-30 июля
|Гран При Бельгии
|«Спа-Франкоршам»
|15
|25-27 августа
|Гран При Нидерландов
|Зандфорт
|16
|1-3 сентября
|Гран При Италии
|Монца
|17
|15-17 сентября
|Гран При Сингапура
|«Марина-Бэй»
|18
|22-24 сентября
|Гран При Японии
|Сузука
|19
|6-8 октября
|Гран При Катара
|Лосаил
|20
|20-22 октября
|Гран При США
|Остин
|21
|27-29 октября
|Гран При Мехико
|«Им. братьев Родригес», Мексика
|22
|3-5 ноября
|Гран При Сан-Паулу
|«Интерлагос», Бразилия
|23
|16-18 ноября
|Гран При Лас-Вегаса
|Лас-Вегас, США
|24
|24-26 ноября
|Гран При Абу-Даби
|«Яс-Марина», ОАЭ
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
«В начале сезона мы были последними». Зайдль напомнил о прогрессе McLaren
Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Монако до 2025 года
Самое важное:
Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Монако до 2025 года
Знаменитая гонка по улицам княжества останется в календаре еще как минимум на три года
Формула 1 опубликовала календарь на 2023 год
С марта по ноябрь планируется провести 24 гонки, включая Гран При Китая, Катара и Лас-Вегаса. Во Франции этапа больше не будет
«В начале сезона мы были последними». Зайдль напомнил о прогрессе McLaren
По признанию руководителя команды, проблемы с перегревом тормозов на зимних тестах до сих пор сказываются на выступлениях McLaren
Сайнс рассказал, что позволит Ferrari бороться за титулы в 2023 году
По словам испанца, при удачном развитии событий его команде по силам вернуться на лидирующие позиции в Формуле 1