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Формула 1 / Новость

Формула 1 опровергла возможность отмены городских Гран При

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Формула 1 опровергла возможность отмены городских Гран При
Автор:
, Ответственный редактор

Организаторы чемпионата заверили, что никакой угрозы провежению этапов в Монако, Баку и Канаде нет

В конце прошлой неделе гононые СМИ активно обсуждали возможность отмены трех гонок Формулы 1, которые проходят на городских трассах. Первоисточником информации выступил голландский сайт, который ссылался на свои источники, подчеркивая, что их сразу несколько. 

Следует признать, что в свете общего развития ситуации новость выглядела более чем логично. Недавнее решение Ф1 о переносе Гран При Австралии на осень и фактической отмене китайского этапа, а также развитие событий в других сериях явно наводили всех, кто интересуется гонками, на простую мысль – весной 2021-го мы с высокой вероятностью увидим тот же пессимистичный сценарий с многочисленными отменами и переносами соревнований, который уже наблюдали год назад. 

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Понятно, что в условиях продолжающейся пандемии именно городские гонки в первую очередь оказываются в зоне риска. На таких Гран При очень сложно гарантировать изоляцию тех, кто работает в паддоке, а у местных жителей возникнет гораздо больше сложностей. Потому возможность отмены этапов выглядела далеко не надуманной.

Однако Формула 1 выступила с резким заявлением, опровергающим публикацию голландцев. 

«Мы определили скорректированный календарь на 2021 год, и в нем не будет никаких изменений, – сказал представитель чемпионата. – Предположения о том, что городские гонки не состоятся, категорически ошибочны».

Исходя из последней версии календаря, Ф1 должна выступить в Монако 23 мая, в Баку 6 июня, а в Монреале – 13-го. Сложно утверждать, кто в итоге окажется прав в этой истории, но есть ощущение, что ставить в ней точку пока что рано.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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