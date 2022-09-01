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Как вы можете видеть на кадрах Motorsport.com, речь идет о гравийной ловушке в 12-м повороте – это вторая часть медленной «эски» Ханс Эрнст.

Прошлогодний Гран При показал, что в этом месте гонщики часто выезжают за поребрик, из-за чего трасса постоянно оказывается засыпанной камешками. В гонках поддержки это даже привело к появлению красных флагов.

Для решения проблемы в Зандфорте решили использовать современные технологии – на расстоянии одного метра от поребрика заменили гравий твердым резиноподобным материалом, вроде того, что используется на детских площадках. Он выглядит очень похожим на камешки и даже имеет неровную поверхность, но при этом остается структурно единым

Зона безопасности в Зандфорте Фото: Джонатан Нобл

Это значит, что при небольшом выезде за поребрик машина не окажется на гравии, а значит, гоночная траектория останется чистой, не угрожая проведению сессии.

При этом материал подобран так, чтобы обеспечивать минимальное сцепление. Потому, проехав по нему, пилоты точно не получат никакого преимущества.

За «фейковым гравием» располагается традиционный, который еще больше замедлит машину в случае выезда в него.

По мнению спортивного директора Гран При Нидерландов Яна Ламмерса, подобную технологию вполне могут перенять и организаторы других этапов – если, конечно, она докажет свою эффективность.

«Чтобы гравий не попадал на трассу, мы сделали метровую полосу, которая выглядит, как обычная зона безопасности, – рассказал Ламмерс. – Но в действительности это, скорее, асфальт.

Но надеяться на него не стоит. Он слишком скользкий и кочковатый. Но он хотя бы поможет нам избежать постоянного загрязнения трассы. Думаю, другим Гран При понравится наше изобретение».

Зона безопасности в Зандфорте Фото: Джонатан Нобл

Организаторы Гран При в Зандфорте с самого начала, договорившись с Ф1 о возвращении своей гонки в календарь, делали ставку именно на классические зоны безопасности с гравием, не стремясь заменить их на асфальт, как все чаще делают на новых автодромах.

Недавно тот же подход избрали и в бельгийском Спа.

По мнению генерального директора Ф1 Стафано Доменикали, это верный подход.

«Вспомните, что раньше происходило в первом повороте в Спа, – сказал итальянец. – Пока там оставался асфальт, все уезжали на выходе максимально широко. Лично мне это не очень нравилось.

На других трассах границы определяются барьерами, и там выезд за пределы просто приводил к аварии. Гравий – это тоже ограничитель. При его использовании не может быть никаких споров о том, остался гонщик на трассе или покинул ее».

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