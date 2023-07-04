Формула 1 опробует в Сильверстоуне дождевые щитки для колес

Оснащать машины специальными крыльями – как у автомобилей начала прошлого века – в Формуле 1 впервые предложили после дождевого Гран При Бельгии 2021 года, когда погодные условия так и не позволили провести гонку.

Идея состоит в том, что съемные элементы, закрывающие колеса сверху, будут устанавливаться в случае сильного дождя. Хорошо известно, что главной сложностью в таком случае являются именно брызги, которые значительно ограничивают обзорность. При этом, если по ходу сессии погода улучшится, крылья останутся на машинах.

На ноябрьском заседании Всемирного совета по автоспорту FIA подтвердила, что работает над этой идеей.

Для практической проверки наработок решено организовать тесты в Сильверстоуне с участием Mercedes и McLaren на машинах 2023 года.

Машины в очереди на пит-лейне Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Для заездов 13 июля используют короткое Национальное кольцо, которое зальют водой. При этом Mercedes будет ездить к дополнительными элементами над колесами, а McLaren – без них. Авторы идеи планируют оценить работу крыльев в ситуации, когда машина находится на пустой трассе, и когда гонщик преследует соперника.

Смоделировать поведение водяных брызг в такой ситуации даже с использованием самых современных вычислительных систем практически невозможно.

Источники в Mercedes сообщили, что команда посадит за руль Мика Шумахера.

Так как заезды пройдут по инициативе FIA, расходы на них не будут учитываться в лимите бюджетов.

Чуть ранее в Сильверстоуне состоятся шинные тесты. В работе над моделями 2024 года Pirelli помогут Red Bull (где за руль сядет Даниэль Риккардо), Haas и Williams.