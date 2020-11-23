Формула 1 опробует шины 2021 года в Бахрейне и Абу-Даби

В ближайший уик-энд пилоты Формулы 1 впервые будут управлять болидами, обутыми в шины образца 2021 года. Перед началом пятничных тренировок команды получат покрышки состава С3 – из расчета по два комплекта на машину.

То же самое произойдет и на финальном Гран При сезона в Абу-Даби – там в распоряжении каждого пилота будет по два комплекта состава С4.

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Ранее, на Гран При Португалии, пилоты уже выезжали на трассу на резине, которая отличается от использующейся сейчас. Но тогда речь шла о шинах-прототипах – сейчас же у гонщиков будет возможность опробовать покрышки, на которых они будут соревноваться в следующем сезоне. К тому же, в Португалии команды использовали шины вслепую (не зная, с каким составом работают) и работали по программе, предписанной компанией Pirelli.