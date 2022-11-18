Формула 1 опробует новый режим работы DRS в спринтах 2023 года
На заседании Комиссии Ф1 были приняты несколько важных решений. Одно из них изменит порядок использования подвижного крыла
С 2011 года, когда в Формуле 1 разрешили подвижные задние крылья для облегчения обгонов, привила их применения оставались прежними. Задействовать DRS гонщик мог в том случае, если уступал сопернику впереди меньше секунды, а после старта ли рестарта за машиной безопасности активировать плоскость можно было после двух полных кругов.
Считалось, что в первых поворотах после стартового сигнала использование DRS привело бы к хаосу. С другой стороны, за два полных круга многие отрывы уже превышают одну секунду, потому действующий регламент снижает зрелищность.
На заседании Комиссии Ф1 в Абу-Даби было принято решение использовать в спринтерских гонках 2023 года экспериментальный формат.
В каждой из них гонщики смогут задействовать DRS не с третьего, а уже со второго круга после старта или рестарта. Все остальные условия останутся прежними.
Заднее крыло и привод системы DRS на Williams FW44
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Если эксперимент окажется успешным, такой подход могут с 2024 года могут распространить и на воскресные заезды.
Стоит отметить, что в Ф1 признают искусственность системы и стремятся избавиться от нее, но пока нет достойной альтернативы, способной добавить гонкам зрелищности.
Платить иначе
Кроме того, аварии в спринтерских гонках теперь решено оплачивать по иному принципу. Прежде расходы на ремонт добавлялись к лимиту трат на сезон, а за каждый спринт команды получали по $150 тыс.
Теперь же за аварии решено не доплачивать вовсе, но вот компенсация за этап со спринтом вырастет до $300 тыс.
Также Комиссия Ф1 искала варианты улучшить формат спринтерских уик-эндов, когда настройки машин фиксируются перед квалификацией и больше не меняются до финиша главной гонки. Однако никаких реальных шагов на этот счет в документах заседания нет.
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